PrimoAI ($PRIMO) טוקנומיקה
PrimoAI ($PRIMO) מידע
PrimoAI is a real-world real estate AI-agentic platform built by a team of real estate and technology executives with a track record of startup and exit successes (brokerages with $30B+ in annual sales, Web2/Web3 companies). Designed for real estate agents, key drivers of the $70T U.S. market, PrimoAI turns their expertise and impactful knowledge into AI-powered productivity that integrates buyers and sellers. Positioned as an Orchestration Agent, it leads ACP’s push into real-world commerce.
PrimoAI ($PRIMO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור PrimoAI ($PRIMO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
PrimoAI ($PRIMO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של PrimoAI ($PRIMO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של $PRIMO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות $PRIMOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את $PRIMOטוקניומיקה, חקרו את$PRIMOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
