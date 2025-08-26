Praist (PRAIST) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00696197 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.14% שינוי מחיר (1D) -4.22% שינוי מחיר (7D) -0.26%

Praist (PRAIST) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PRAIST נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PRAISTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00696197, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PRAIST השתנה ב +0.14% במהלך השעה האחרונה, -4.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Praist (PRAIST) מידע שוק

שווי שוק $ 16.30K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 16.30K אספקת מחזור 999.59M אספקה כוללת 999,585,574.343536

שווי השוק הנוכחי של Praist הוא $ 16.30K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PRAIST הוא 999.59M, עם היצע כולל של 999585574.343536. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.30K.