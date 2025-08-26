Pocketcoin (PKOIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.777302 $ 0.777302 $ 0.777302 24 שעות נמוך $ 0.780885 $ 0.780885 $ 0.780885 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.777302$ 0.777302 $ 0.777302 גבוה 24 שעות $ 0.780885$ 0.780885 $ 0.780885 שיא כל הזמנים $ 6.71$ 6.71 $ 6.71 המחיר הנמוך ביותר $ 0.096816$ 0.096816 $ 0.096816 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -0.43% שינוי מחיר (7D) -3.81% שינוי מחיר (7D) -3.81%

Pocketcoin (PKOIN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.777495. במהלך 24 השעות האחרונות, PKOIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.777302 לבין שיא של $ 0.780885, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PKOINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 6.71, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.096816.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PKOIN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.81% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pocketcoin (PKOIN) מידע שוק

שווי שוק $ 8.88M$ 8.88M $ 8.88M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.55M$ 9.55M $ 9.55M אספקת מחזור 11.42M 11.42M 11.42M אספקה כוללת 12,289,450.0 12,289,450.0 12,289,450.0

שווי השוק הנוכחי של Pocketcoin הוא $ 8.88M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PKOIN הוא 11.42M, עם היצע כולל של 12289450.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.55M.