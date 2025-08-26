עוד על PUSD

Plume USD סֵמֶל

Plume USD מחיר (PUSD)

לא רשום

1 PUSD ל USDמחיר חי:

-0.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
Plume USD (PUSD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:39:46 (UTC+8)

Plume USD (PUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.01%

-0.14%

-0.20%

-0.20%

Plume USD (PUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.997365. במהלך 24 השעות האחרונות, PUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.995104 לבין שיא של $ 1.0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.013, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.981207.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PUSD השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -0.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Plume USD (PUSD) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Plume USD הוא $ 21.38M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PUSD הוא 21.40M, עם היצע כולל של 21400607.034985. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.38M.

Plume USD (PUSD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Plume USDל USDהיה $ -0.0014799314639452.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPlume USD ל USDהיה . $ -0.0027428534.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPlume USD ל USDהיה $ -0.0015432228.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Plume USDל USDהיה $ -0.002635.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0014799314639452-0.14%
30 ימים$ -0.0027428534-0.27%
60 ימים$ -0.0015432228-0.15%
90 ימים$ -0.002635-0.26%

מה זהPlume USD (PUSD)

Plume USD is the premier stablecoin of the Plume ecosystem, designed to support seamless financial operations within Real World Asset Finance (RWAfi). Fully backed and deeply liquid, Plume USD plays a critical role in enabling secure payments, efficient trading, and robust collateralization across onchain apps on Plume. Plume USD provides a unified liquidity layer for all stablecoin operations on Plume, and is the gateway to earning passive real world yield on assets deposited into the Plume ecosystem.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Plume USD (PUSD) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Plume USDתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Plume USD (PUSD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Plume USD (PUSD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Plume USD.

בדוק את Plume USD תחזית המחיר עכשיו‏!

PUSD למטבעות מקומיים

Plume USD (PUSD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Plume USD (PUSD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PUSD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Plume USD (PUSD)

כמה שווה Plume USD (PUSD) היום?
החי PUSDהמחיר ב USD הוא 0.997365 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PUSD ל USD?
המחיר הנוכחי של PUSD ל USD הוא $ 0.997365. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Plume USD?
שווי השוק של PUSD הוא $ 21.38M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PUSD?
ההיצע במחזור של PUSD הוא 21.40M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PUSD?
‏‏PUSD השיג מחיר שיא (ATH) של 1.013 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PUSD?
PUSD ‏‏רשם מחירATL של 0.981207 USD.
מהו נפח המסחר של PUSD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PUSD הוא -- USD.
האם PUSD יעלה השנה?
PUSD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PUSD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:39:46 (UTC+8)

