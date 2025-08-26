Plume USD (PUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.995104 גבוה 24 שעות $ 1.0 שיא כל הזמנים $ 1.013 המחיר הנמוך ביותר $ 0.981207 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) -0.14% שינוי מחיר (7D) -0.20%

Plume USD (PUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.997365. במהלך 24 השעות האחרונות, PUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.995104 לבין שיא של $ 1.0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.013, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.981207.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PUSD השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -0.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Plume USD (PUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 21.38M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.38M אספקת מחזור 21.40M אספקה כוללת 21,400,607.034985

שווי השוק הנוכחי של Plume USD הוא $ 21.38M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PUSD הוא 21.40M, עם היצע כולל של 21400607.034985. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.38M.