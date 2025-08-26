עוד על PINTO

Pinto סֵמֶל

Pinto מחיר (PINTO)

לא רשום

1 PINTO ל USDמחיר חי:

$0.921588
$0.921588$0.921588
-3.40%1D
USD
Pinto (PINTO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:39:19 (UTC+8)

Pinto (PINTO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.91939
$ 0.91939$ 0.91939
24 שעות נמוך
$ 0.956566
$ 0.956566$ 0.956566
גבוה 24 שעות

$ 0.91939
$ 0.91939$ 0.91939

$ 0.956566
$ 0.956566$ 0.956566

$ 1.023
$ 1.023$ 1.023

$ 0.343824
$ 0.343824$ 0.343824

-0.13%

-3.39%

-5.08%

-5.08%

Pinto (PINTO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.921746. במהלך 24 השעות האחרונות, PINTO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.91939 לבין שיא של $ 0.956566, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PINTOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.023, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.343824.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PINTO השתנה ב -0.13% במהלך השעה האחרונה, -3.39% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pinto (PINTO) מידע שוק

$ 10.08M
$ 10.08M$ 10.08M

--
----

$ 10.08M
$ 10.08M$ 10.08M

10.96M
10.96M 10.96M

10,957,315.455799
10,957,315.455799 10,957,315.455799

שווי השוק הנוכחי של Pinto הוא $ 10.08M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PINTO הוא 10.96M, עם היצע כולל של 10957315.455799. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.08M.

Pinto (PINTO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Pintoל USDהיה $ -0.0323864480908146.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPinto ל USDהיה . $ -0.0714121791.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPinto ל USDהיה $ +0.2240073216.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Pintoל USDהיה $ +0.1070544416528495.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0323864480908146-3.39%
30 ימים$ -0.0714121791-7.74%
60 ימים$ +0.2240073216+24.30%
90 ימים$ +0.1070544416528495+13.14%

מה זהPinto (PINTO)

Pinto is low volatility money built on Base. The term stablecoin gives people the wrong idea. Whereas sufficiently collateralized stablecoins are in fact stable coins, they are not money. Money has endogenous value. Money is volatile in nature. Our goal is to create money with endogenous value because of its censorship resistance, capital efficiency, and low volatility. Pinto is not intended to create perfect stability. The stablecoin trilemma clearly states that censorship resistance and capital efficiency (i.e., low carrying costs) come at the cost of ideal price stability. However, there is certainly some sufficiently low level of volatility below which a censorship-resistant money with competitive carrying costs would compete with centralized stablecoins. Stablecoin out. Low volatility money in.

Pinto (PINTO) משאב

האתר הרשמי

Pintoתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Pinto (PINTO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Pinto (PINTO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Pinto.

בדוק את Pinto תחזית המחיר עכשיו‏!

PINTO למטבעות מקומיים

Pinto (PINTO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Pinto (PINTO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PINTO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Pinto (PINTO)

כמה שווה Pinto (PINTO) היום?
החי PINTOהמחיר ב USD הוא 0.921746 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PINTO ל USD?
המחיר הנוכחי של PINTO ל USD הוא $ 0.921746. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Pinto?
שווי השוק של PINTO הוא $ 10.08M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PINTO?
ההיצע במחזור של PINTO הוא 10.96M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PINTO?
‏‏PINTO השיג מחיר שיא (ATH) של 1.023 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PINTO?
PINTO ‏‏רשם מחירATL של 0.343824 USD.
מהו נפח המסחר של PINTO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PINTO הוא -- USD.
האם PINTO יעלה השנה?
PINTO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PINTO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:39:19 (UTC+8)

