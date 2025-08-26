Pinto (PINTO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.91939 $ 0.91939 $ 0.91939 24 שעות נמוך $ 0.956566 $ 0.956566 $ 0.956566 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.91939$ 0.91939 $ 0.91939 גבוה 24 שעות $ 0.956566$ 0.956566 $ 0.956566 שיא כל הזמנים $ 1.023$ 1.023 $ 1.023 המחיר הנמוך ביותר $ 0.343824$ 0.343824 $ 0.343824 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.13% שינוי מחיר (1D) -3.39% שינוי מחיר (7D) -5.08% שינוי מחיר (7D) -5.08%

Pinto (PINTO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.921746. במהלך 24 השעות האחרונות, PINTO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.91939 לבין שיא של $ 0.956566, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PINTOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.023, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.343824.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PINTO השתנה ב -0.13% במהלך השעה האחרונה, -3.39% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pinto (PINTO) מידע שוק

שווי שוק $ 10.08M$ 10.08M $ 10.08M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.08M$ 10.08M $ 10.08M אספקת מחזור 10.96M 10.96M 10.96M אספקה כוללת 10,957,315.455799 10,957,315.455799 10,957,315.455799

שווי השוק הנוכחי של Pinto הוא $ 10.08M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PINTO הוא 10.96M, עם היצע כולל של 10957315.455799. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.08M.