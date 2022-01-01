Pinto (PINTO) טוקנומיקה
Pinto (PINTO) מידע
Pinto is low volatility money built on Base.
The term stablecoin gives people the wrong idea. Whereas sufficiently collateralized stablecoins are in fact stable coins, they are not money. Money has endogenous value. Money is volatile in nature. Our goal is to create money with endogenous value because of its censorship resistance, capital efficiency, and low volatility.
Pinto is not intended to create perfect stability. The stablecoin trilemma clearly states that censorship resistance and capital efficiency (i.e., low carrying costs) come at the cost of ideal price stability. However, there is certainly some sufficiently low level of volatility below which a censorship-resistant money with competitive carrying costs would compete with centralized stablecoins.
Stablecoin out. Low volatility money in.
Pinto (PINTO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Pinto (PINTO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Pinto (PINTO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Pinto (PINTO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של PINTO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות PINTOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את PINTOטוקניומיקה, חקרו אתPINTOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
