Pharaoh (PHAR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 319.79 $ 319.79 $ 319.79 24 שעות נמוך $ 358.51 $ 358.51 $ 358.51 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 319.79$ 319.79 $ 319.79 גבוה 24 שעות $ 358.51$ 358.51 $ 358.51 שיא כל הזמנים $ 1,162.83$ 1,162.83 $ 1,162.83 המחיר הנמוך ביותר $ 21.83$ 21.83 $ 21.83 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.09% שינוי מחיר (1D) -9.73% שינוי מחיר (7D) -4.97% שינוי מחיר (7D) -4.97%

Pharaoh (PHAR) המחיר בזמן אמת של הוא $322.06. במהלך 24 השעות האחרונות, PHAR נסחר בטווח שבין שפל של $ 319.79 לבין שיא של $ 358.51, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PHARהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1,162.83, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 21.83.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PHAR השתנה ב -1.09% במהלך השעה האחרונה, -9.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pharaoh (PHAR) מידע שוק

שווי שוק $ 5.86M$ 5.86M $ 5.86M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 46.49M$ 46.49M $ 46.49M אספקת מחזור 18.33K 18.33K 18.33K אספקה כוללת 145,387.8895462934 145,387.8895462934 145,387.8895462934

שווי השוק הנוכחי של Pharaoh הוא $ 5.86M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PHAR הוא 18.33K, עם היצע כולל של 145387.8895462934. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 46.49M.