Paxi Network מחיר היום

מחיר Paxi Network (PAXI) בזמן אמת היום הוא $ 0.00576342, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PAXI ל USD הוא $ 0.00576342 לכל PAXI.

Paxi Network כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 301,262, עם היצע במחזור של 52.27M PAXI. ב‑24 השעות האחרונות, PAXI סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.084414, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00521547.

ביצועים לטווח קצר, PAXI נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 441.82.

Paxi Network (PAXI) מידע שוק

שווי שוק $ 301.26K$ 301.26K $ 301.26K נפח (24 שעות) $ 441.82$ 441.82 $ 441.82 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 416.49K$ 416.49K $ 416.49K אספקת מחזור 52.27M 52.27M 52.27M אספקה כוללת 72,841,589.739158 72,841,589.739158 72,841,589.739158

שווי השוק הנוכחי של Paxi Network הוא $ 301.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 441.82. ההיצע במחזור של PAXI הוא 52.27M, עם היצע כולל של 72841589.739158. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 416.49K.