עוד על MOVR

MOVR מידע על מחיר

MOVR מסמך לבן

MOVR אתר רשמי

MOVR טוקניומיקה

MOVR תחזית מחיר

MOVR היסטוריה

MOVR מדריך קנייה

MOVRממיר מטבעות לפיאט

MOVR ספוט

MOVR חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Moonriver סֵמֶל

Moonriver מְחִיר(MOVR)

1 MOVR ל USDמחיר חי:

$6.274
$6.274$6.274
-4.16%1D
USD
Moonriver (MOVR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:56:58 (UTC+8)

Moonriver (MOVR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 6.205
$ 6.205$ 6.205
24 שעות נמוך
$ 6.878
$ 6.878$ 6.878
גבוה 24 שעות

$ 6.205
$ 6.205$ 6.205

$ 6.878
$ 6.878$ 6.878

$ 495.7138640349697
$ 495.7138640349697$ 495.7138640349697

$ 0
$ 0$ 0

+0.03%

-4.16%

-5.33%

-5.33%

Moonriver (MOVR) המחיר בזמן אמת של הוא $ 6.274. במהלך 24 השעות האחרונות, MOVR נסחר בטווח שבין שפל של $ 6.205 לבין שיא של $ 6.878, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MOVRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 495.7138640349697, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MOVR השתנה ב +0.03% במהלך השעה האחרונה, -4.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Moonriver (MOVR) מידע שוק

No.493

$ 61.57M
$ 61.57M$ 61.57M

$ 839.02K
$ 839.02K$ 839.02K

$ 75.67M
$ 75.67M$ 75.67M

9.81M
9.81M 9.81M

--
----

12,060,371
12,060,371 12,060,371

MOVR

שווי השוק הנוכחי של Moonriver הוא $ 61.57M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 839.02K. ההיצע במחזור של MOVR הוא 9.81M, עם היצע כולל של 12060371. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 75.67M.

Moonriver (MOVR) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Moonriverהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.27233-4.16%
30 ימים$ +0.229+3.78%
60 ימים$ +1.001+18.98%
90 ימים$ -1.02-13.99%
Moonriver שינוי מחיר היום

היום,MOVR רשם שינוי של $ -0.27233 (-4.16%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Moonriver שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.229 (+3.78%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Moonriver שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,MOVR ראה שינוי של $ +1.001 (+18.98%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Moonriver שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -1.02 (-13.99%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Moonriver (MOVR)?

בדוק את Moonriver עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהMoonriver (MOVR)

Moonriver is a smart-contract blockchain on Kusama that strives to provide compatibility with the existing Ethereum developer toolchain and network. It is intended to be a companion network to Moonbeam, where it will provide a permanently incentivized canary network. New code will ship to Moonriver first, where it can be tested and verified under real economic conditions. Once proven, the same code will ship to Moonriver on Polkadot.

Moonriver זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Moonriverההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקMOVR את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Moonriverאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMoonriver לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Moonriverתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Moonriver (MOVR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Moonriver (MOVR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Moonriver.

בדוק את Moonriver תחזית המחיר עכשיו‏!

Moonriver (MOVR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Moonriver (MOVR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MOVR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Moonriver (MOVR)

מחפש איך לקנותMoonriver? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Moonriverב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

MOVR למטבעות מקומיים

1 Moonriver(MOVR) ל VND
165,100.31
1 Moonriver(MOVR) ל AUD
A$9.59922
1 Moonriver(MOVR) ל GBP
4.64276
1 Moonriver(MOVR) ל EUR
5.3329
1 Moonriver(MOVR) ל USD
$6.274
1 Moonriver(MOVR) ל MYR
RM26.3508
1 Moonriver(MOVR) ל TRY
257.17126
1 Moonriver(MOVR) ל JPY
¥922.278
1 Moonriver(MOVR) ל ARS
ARS$8,421.46472
1 Moonriver(MOVR) ל RUB
506.3118
1 Moonriver(MOVR) ל INR
549.03774
1 Moonriver(MOVR) ל IDR
Rp101,193.53422
1 Moonriver(MOVR) ל KRW
8,713.83312
1 Moonriver(MOVR) ל PHP
355.29662
1 Moonriver(MOVR) ל EGP
￡E.304.41448
1 Moonriver(MOVR) ל BRL
R$33.8796
1 Moonriver(MOVR) ל CAD
C$8.65812
1 Moonriver(MOVR) ל BDT
763.29484
1 Moonriver(MOVR) ל NGN
9,593.2597
1 Moonriver(MOVR) ל COP
$25,196.76044
1 Moonriver(MOVR) ל ZAR
R.110.23418
1 Moonriver(MOVR) ל UAH
260.0573
1 Moonriver(MOVR) ל VES
Bs878.36
1 Moonriver(MOVR) ל CLP
$6,016.766
1 Moonriver(MOVR) ל PKR
Rs1,778.80448
1 Moonriver(MOVR) ל KZT
3,356.84096
1 Moonriver(MOVR) ל THB
฿203.34034
1 Moonriver(MOVR) ל TWD
NT$191.0433
1 Moonriver(MOVR) ל AED
د.إ23.02558
1 Moonriver(MOVR) ל CHF
Fr5.0192
1 Moonriver(MOVR) ל HKD
HK$48.99994
1 Moonriver(MOVR) ל AMD
֏2,401.93816
1 Moonriver(MOVR) ל MAD
.د.م56.466
1 Moonriver(MOVR) ל MXN
$116.3827
1 Moonriver(MOVR) ל SAR
ريال23.5275
1 Moonriver(MOVR) ל PLN
22.83736
1 Moonriver(MOVR) ל RON
лв27.10368
1 Moonriver(MOVR) ל SEK
kr59.72848
1 Moonriver(MOVR) ל BGN
лв10.47758
1 Moonriver(MOVR) ל HUF
Ft2,130.3367
1 Moonriver(MOVR) ל CZK
131.56578
1 Moonriver(MOVR) ל KWD
د.ك1.91357
1 Moonriver(MOVR) ל ILS
21.08064
1 Moonriver(MOVR) ל AOA
Kz5,719.19018
1 Moonriver(MOVR) ל BHD
.د.ب2.365298
1 Moonriver(MOVR) ל BMD
$6.274
1 Moonriver(MOVR) ל DKK
kr40.02812
1 Moonriver(MOVR) ל HNL
L164.25332
1 Moonriver(MOVR) ל MUR
286.34536
1 Moonriver(MOVR) ל NAD
$109.98322
1 Moonriver(MOVR) ל NOK
kr63.17918
1 Moonriver(MOVR) ל NZD
$10.6658
1 Moonriver(MOVR) ל PAB
B/.6.274
1 Moonriver(MOVR) ל PGK
K26.47628
1 Moonriver(MOVR) ל QAR
ر.ق22.77462
1 Moonriver(MOVR) ל RSD
дин.628.15288

Moonriver מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Moonriver, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרMoonriver הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Moonriver

כמה שווה Moonriver (MOVR) היום?
החי MOVRהמחיר ב USD הוא 6.274 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MOVR ל USD?
המחיר הנוכחי של MOVR ל USD הוא $ 6.274. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Moonriver?
שווי השוק של MOVR הוא $ 61.57M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MOVR?
ההיצע במחזור של MOVR הוא 9.81M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MOVR?
‏‏MOVR השיג מחיר שיא (ATH) של 495.7138640349697 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MOVR?
MOVR ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MOVR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MOVR הוא $ 839.02K USD.
האם MOVR יעלה השנה?
MOVR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MOVR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:56:58 (UTC+8)

Moonriver (MOVR) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

MOVR-ל-USD מחשבון

סְכוּם

MOVR
MOVR
USD
USD

1 MOVR = 6.274 USD

מסחרMOVR

USDTMOVR
$6.274
$6.274$6.274
-4.18%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד