Particle (PRTCLE) מידע על מחיר (USD)

Particle (PRTCLE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00217119. במהלך 24 השעות האחרונות, PRTCLE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00217095 לבין שיא של $ 0.0021734, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PRTCLEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.14, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00151873.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PRTCLE השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Particle (PRTCLE) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Particle הוא $ 5.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PRTCLE הוא 2.53M, עם היצע כולל של 2527955.259592174. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.49K.