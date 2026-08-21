Palu מחיר היום

מחיר Palu (PALU) בזמן אמת היום הוא $ 0.00135973, עם שינוי של 5.52% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PALU ל USD הוא $ 0.00135973 לכל PALU.

Palu כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,359,712, עם היצע במחזור של 1000.00M PALU. ב‑24 השעות האחרונות, PALU סחר בין $ 0.00127171 (נמוך) ל $ 0.00141056 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.116499, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PALU נע ב -0.87% בשעה האחרונה ו -5.58% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 375.55K.

Palu (PALU) מידע שוק

שווי שוק $ 1.36M$ 1.36M $ 1.36M נפח (24 שעות) $ 375.55K$ 375.55K $ 375.55K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.36M$ 1.36M $ 1.36M אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,999,985.4222454 999,999,985.4222454 999,999,985.4222454

שווי השוק הנוכחי של Palu הוא $ 1.36M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 375.55K. ההיצע במחזור של PALU הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999999985.4222454. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.36M.