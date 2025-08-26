עוד על OETH

Origin Ether סֵמֶל

Origin Ether מחיר (OETH)

לא רשום

1 OETH ל USDמחיר חי:

$4,672.43
$4,672.43
-2.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Origin Ether (OETH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:37:10 (UTC+8)

Origin Ether (OETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 4,334.61
$ 4,334.61
24 שעות נמוך
$ 4,805.52
$ 4,805.52
גבוה 24 שעות

$ 4,334.61
$ 4,334.61

$ 4,805.52
$ 4,805.52

$ 4,946.76
$ 4,946.76

$ 1,396.71
$ 1,396.71

+6.82%

-2.65%

+7.08%

+7.08%

Origin Ether (OETH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,667.84. במהלך 24 השעות האחרונות, OETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,334.61 לבין שיא של $ 4,805.52, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4,946.76, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,396.71.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OETH השתנה ב +6.82% במהלך השעה האחרונה, -2.65% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Origin Ether (OETH) מידע שוק

$ 255.46M
$ 255.46M

--
--

$ 255.46M
$ 255.46M

54.64K
54.64K

54,637.89285972793
54,637.89285972793

שווי השוק הנוכחי של Origin Ether הוא $ 255.46M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OETH הוא 54.64K, עם היצע כולל של 54637.89285972793. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 255.46M.

Origin Ether (OETH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Origin Etherל USDהיה $ -127.242772499862.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOrigin Ether ל USDהיה . $ +1,144.4521423040.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOrigin Ether ל USDהיה $ +4,258.5609880960.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Origin Etherל USDהיה $ +2,004.3023343644726.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -127.242772499862-2.65%
30 ימים$ +1,144.4521423040+24.52%
60 ימים$ +4,258.5609880960+91.23%
90 ימים$ +2,004.3023343644726+75.25%

מה זהOrigin Ether (OETH)

Origin Ether (OETH) is a pure LST fully backed by reserves of ETH. OETH’s meticulous design and strong peg make it an ideal building block for rewarding yield strategies across DeFi. Thanks to rebasing, OETH holders earn yield directly in their wallets while retaining full capital control. Developed by the professionals at Origin Protocol.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Origin Ether (OETH) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Origin Etherתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Origin Ether (OETH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Origin Ether (OETH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Origin Ether.

בדוק את Origin Ether תחזית המחיר עכשיו‏!

OETH למטבעות מקומיים

Origin Ether (OETH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Origin Ether (OETH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OETH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Origin Ether (OETH)

כמה שווה Origin Ether (OETH) היום?
החי OETHהמחיר ב USD הוא 4,667.84 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי OETH ל USD?
המחיר הנוכחי של OETH ל USD הוא $ 4,667.84. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Origin Ether?
שווי השוק של OETH הוא $ 255.46M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של OETH?
ההיצע במחזור של OETH הוא 54.64K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של OETH?
‏‏OETH השיג מחיר שיא (ATH) של 4,946.76 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של OETH?
OETH ‏‏רשם מחירATL של 1,396.71 USD.
מהו נפח המסחר של OETH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור OETH הוא -- USD.
האם OETH יעלה השנה?
OETH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את OETH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:37:10 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.