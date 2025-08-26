Origin Ether (OETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 4,334.61 $ 4,334.61 $ 4,334.61 24 שעות נמוך $ 4,805.52 $ 4,805.52 $ 4,805.52 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 4,334.61$ 4,334.61 $ 4,334.61 גבוה 24 שעות $ 4,805.52$ 4,805.52 $ 4,805.52 שיא כל הזמנים $ 4,946.76$ 4,946.76 $ 4,946.76 המחיר הנמוך ביותר $ 1,396.71$ 1,396.71 $ 1,396.71 שינוי מחיר (שעה אחת) +6.82% שינוי מחיר (1D) -2.65% שינוי מחיר (7D) +7.08% שינוי מחיר (7D) +7.08%

Origin Ether (OETH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,667.84. במהלך 24 השעות האחרונות, OETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,334.61 לבין שיא של $ 4,805.52, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4,946.76, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,396.71.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OETH השתנה ב +6.82% במהלך השעה האחרונה, -2.65% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Origin Ether (OETH) מידע שוק

שווי שוק $ 255.46M$ 255.46M $ 255.46M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 255.46M$ 255.46M $ 255.46M אספקת מחזור 54.64K 54.64K 54.64K אספקה כוללת 54,637.89285972793 54,637.89285972793 54,637.89285972793

שווי השוק הנוכחי של Origin Ether הוא $ 255.46M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OETH הוא 54.64K, עם היצע כולל של 54637.89285972793. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 255.46M.