OpenEden OpenDollar מחיר (USDO)
+0.01%
+0.17%
-0.00%
-0.00%
OpenEden OpenDollar (USDO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.99873. במהלך 24 השעות האחרונות, USDO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.997004 לבין שיא של $ 0.998876, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USDOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.97, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.969341.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, USDO השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, +0.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של OpenEden OpenDollar הוא $ 294.42M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USDO הוא 294.78M, עם היצע כולל של 294782219.2713876. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 294.42M.
במהלך היום, השינוי במחיר של OpenEden OpenDollarל USDהיה $ +0.00172611.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOpenEden OpenDollar ל USDהיה . $ +0.0016176429.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOpenEden OpenDollar ל USDהיה $ -0.0022987768.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של OpenEden OpenDollarל USDהיה $ -0.0014520699845727.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ +0.00172611
|+0.17%
|30 ימים
|$ +0.0016176429
|+0.16%
|60 ימים
|$ -0.0022987768
|-0.23%
|90 ימים
|$ -0.0014520699845727
|-0.14%
The OpenEden Open Dollar ("USDO") is a rebasing yield-bearing stablecoin issued by OpenEden Digital ("OED"), a Bermuda Monetary Authority ("BMA") licensed digital asset issuer. USDO is backed by high-quality, liquid reserves, primarily consisting of U.S. Treasury bills and reverse repurchase agreements.
MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!
כמה יהיה OpenEden OpenDollar (USDO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות OpenEden OpenDollar (USDO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור OpenEden OpenDollar.
בדוק את OpenEden OpenDollar תחזית המחיר עכשיו!
הבנת הטוקנומיקה של OpenEden OpenDollar (USDO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על USDO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.