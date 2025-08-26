OpenEden OpenDollar (USDO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.997004 $ 0.997004 $ 0.997004 24 שעות נמוך $ 0.998876 $ 0.998876 $ 0.998876 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.997004$ 0.997004 $ 0.997004 גבוה 24 שעות $ 0.998876$ 0.998876 $ 0.998876 שיא כל הזמנים $ 2.97$ 2.97 $ 2.97 המחיר הנמוך ביותר $ 0.969341$ 0.969341 $ 0.969341 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) +0.17% שינוי מחיר (7D) -0.00% שינוי מחיר (7D) -0.00%

OpenEden OpenDollar (USDO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.99873. במהלך 24 השעות האחרונות, USDO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.997004 לבין שיא של $ 0.998876, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USDOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.97, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.969341.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USDO השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, +0.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

OpenEden OpenDollar (USDO) מידע שוק

שווי שוק $ 294.42M$ 294.42M $ 294.42M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 294.42M$ 294.42M $ 294.42M אספקת מחזור 294.78M 294.78M 294.78M אספקה כוללת 294,782,219.2713876 294,782,219.2713876 294,782,219.2713876

שווי השוק הנוכחי של OpenEden OpenDollar הוא $ 294.42M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USDO הוא 294.78M, עם היצע כולל של 294782219.2713876. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 294.42M.