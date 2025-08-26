עוד על USDO

1 USDO ל USDמחיר חי:

$0.998755
$0.998755$0.998755
+0.10%1D
OpenEden OpenDollar (USDO) טבלת מחירים חיה
OpenEden OpenDollar (USDO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.997004
$ 0.997004$ 0.997004
24 שעות נמוך
$ 0.998876
$ 0.998876$ 0.998876
גבוה 24 שעות

$ 0.997004
$ 0.997004$ 0.997004

$ 0.998876
$ 0.998876$ 0.998876

$ 2.97
$ 2.97$ 2.97

$ 0.969341
$ 0.969341$ 0.969341

+0.01%

+0.17%

-0.00%

-0.00%

OpenEden OpenDollar (USDO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.99873. במהלך 24 השעות האחרונות, USDO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.997004 לבין שיא של $ 0.998876, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USDOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.97, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.969341.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USDO השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, +0.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

OpenEden OpenDollar (USDO) מידע שוק

$ 294.42M
$ 294.42M$ 294.42M

--
----

$ 294.42M
$ 294.42M$ 294.42M

294.78M
294.78M 294.78M

294,782,219.2713876
294,782,219.2713876 294,782,219.2713876

שווי השוק הנוכחי של OpenEden OpenDollar הוא $ 294.42M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USDO הוא 294.78M, עם היצע כולל של 294782219.2713876. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 294.42M.

OpenEden OpenDollar (USDO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של OpenEden OpenDollarל USDהיה $ +0.00172611.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOpenEden OpenDollar ל USDהיה . $ +0.0016176429.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOpenEden OpenDollar ל USDהיה $ -0.0022987768.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של OpenEden OpenDollarל USDהיה $ -0.0014520699845727.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00172611+0.17%
30 ימים$ +0.0016176429+0.16%
60 ימים$ -0.0022987768-0.23%
90 ימים$ -0.0014520699845727-0.14%

מה זהOpenEden OpenDollar (USDO)

The OpenEden Open Dollar ("USDO") is a rebasing yield-bearing stablecoin issued by OpenEden Digital ("OED"), a Bermuda Monetary Authority ("BMA") licensed digital asset issuer. USDO is backed by high-quality, liquid reserves, primarily consisting of U.S. Treasury bills and reverse repurchase agreements.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

OpenEden OpenDollar (USDO) משאב

האתר הרשמי

OpenEden OpenDollarתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה OpenEden OpenDollar (USDO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות OpenEden OpenDollar (USDO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור OpenEden OpenDollar.

בדוק את OpenEden OpenDollar תחזית המחיר עכשיו‏!

USDO למטבעות מקומיים

OpenEden OpenDollar (USDO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של OpenEden OpenDollar (USDO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על USDO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על OpenEden OpenDollar (USDO)

כמה שווה OpenEden OpenDollar (USDO) היום?
החי USDOהמחיר ב USD הוא 0.99873 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי USDO ל USD?
המחיר הנוכחי של USDO ל USD הוא $ 0.99873. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של OpenEden OpenDollar?
שווי השוק של USDO הוא $ 294.42M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של USDO?
ההיצע במחזור של USDO הוא 294.78M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של USDO?
‏‏USDO השיג מחיר שיא (ATH) של 2.97 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של USDO?
USDO ‏‏רשם מחירATL של 0.969341 USD.
מהו נפח המסחר של USDO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור USDO הוא -- USD.
האם USDO יעלה השנה?
USDO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את USDO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
