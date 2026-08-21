oora מחיר היום

מחיר oora (OORA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 7.87% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OORA ל USD הוא $ 0 לכל OORA.

oora כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 26,520, עם היצע במחזור של 999.71M OORA. ב‑24 השעות האחרונות, OORA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00271527, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, OORA נע ב +9.52% בשעה האחרונה ו +6.63% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

oora (OORA) מידע שוק

שווי שוק $ 26.52K$ 26.52K $ 26.52K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 26.52K$ 26.52K $ 26.52K אספקת מחזור 999.71M 999.71M 999.71M אספקה כוללת 999,714,818.500294 999,714,818.500294 999,714,818.500294

שווי השוק הנוכחי של oora הוא $ 26.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OORA הוא 999.71M, עם היצע כולל של 999714818.500294. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.52K.