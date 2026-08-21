Edel מחיר היום

מחיר Edel (EDEL) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.0094, עם שינוי של 4.21% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EDEL ל ILS הוא ₪ 0.0094 לכל EDEL.

Edel כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- EDEL. ב‑24 השעות האחרונות, EDEL סחר בין ₪ 0.00883 (נמוך) ל ₪ 0.00988 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, EDEL נע ב +0.42% בשעה האחרונה ו +12.84% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 88.57K.

Edel (EDEL) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 88.57K₪ 88.57K ₪ 88.57K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 0.00₪ 0.00 ₪ 0.00 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת ---- -- בלוקצ'יין ציבורי BASE

שווי השוק הנוכחי של Edel הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 88.57K. ההיצע במחזור של EDEL הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.