OOPS מחיר היום

מחיר OOPS (OOPS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OOPS ל USD הוא $ 0 לכל OOPS.

OOPS כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 30,294, עם היצע במחזור של 997.60M OOPS. ב‑24 השעות האחרונות, OOPS סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, OOPS נע ב -- בשעה האחרונה ו -0.05% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

OOPS (OOPS) מידע שוק

שווי שוק $ 30.29K$ 30.29K $ 30.29K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 30.29K$ 30.29K $ 30.29K אספקת מחזור 997.60M 997.60M 997.60M אספקה כוללת 997,601,171.594081 997,601,171.594081 997,601,171.594081

שווי השוק הנוכחי של OOPS הוא $ 30.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OOPS הוא 997.60M, עם היצע כולל של 997601171.594081. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.29K.