ok מחיר היום

מחיר ok (OK) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 22.73% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OK ל USD הוא $ 0 לכל OK.

ok כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 95,052, עם היצע במחזור של 999.89M OK. ב‑24 השעות האחרונות, OK סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00128426, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, OK נע ב -3.64% בשעה האחרונה ו -12.09% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

ok (OK) מידע שוק

שווי שוק $ 95.05K$ 95.05K $ 95.05K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 95.05K$ 95.05K $ 95.05K אספקת מחזור 999.89M 999.89M 999.89M אספקה כוללת 999,888,714.39236 999,888,714.39236 999,888,714.39236

שווי השוק הנוכחי של ok הוא $ 95.05K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OK הוא 999.89M, עם היצע כולל של 999888714.39236. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 95.05K.