Official PPshow מחיר היום

מחיר Official PPshow (PP) בזמן אמת היום הוא $ 0.00652257, עם שינוי של 19.31% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PP ל USD הוא $ 0.00652257 לכל PP.

Official PPshow כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,269,489, עם היצע במחזור של 501.97M PP. ב‑24 השעות האחרונות, PP סחר בין $ 0.00450648 (נמוך) ל $ 0.00960201 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01444103, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00122364.

ביצועים לטווח קצר, PP נע ב +1.41% בשעה האחרונה ו +92.10% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Official PPshow (PP) מידע שוק

שווי שוק $ 3.27M$ 3.27M $ 3.27M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.22M$ 5.22M $ 5.22M אספקת מחזור 501.97M 501.97M 501.97M אספקה כוללת 801,968,932.451403 801,968,932.451403 801,968,932.451403

שווי השוק הנוכחי של Official PPshow הוא $ 3.27M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PP הוא 501.97M, עם היצע כולל של 801968932.451403. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.22M.