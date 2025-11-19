Official PPshow (PP) תחזית מחיר (USD)

קבל Official PPshow תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה PP יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Official PPshow
%

*כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש.

Official PPshow חיזוי מחיר
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 02:08:34 (UTC+8)

Official PPshow תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD)

Official PPshow (PP) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה)

על פי התחזית שלך, Official PPshow ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.006778 בשנת 2025.

Official PPshow (PP) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה)

על פי התחזית שלך, Official PPshow ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.007117 בשנת 2026.

Official PPshow (PP) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים)

על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של PP הוא $ 0.007473 עם 10.25% שיעור צמיחה.

Official PPshow (PP) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של PP הוא $ 0.007847 עם 15.76% שיעור צמיחה.

Official PPshow (PP) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של PP הוא $ 0.008239 עם 21.55% שיעור צמיחה.

Official PPshow (PP) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של PP הוא $ 0.008651 עם 27.63% שיעור צמיחה.

Official PPshow (PP) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Official PPshow עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.014092.

Official PPshow (PP) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים)

בשנת 2050, המחיר של Official PPshow עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.022954.

שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2025
    $ 0.006778
    0.00%
  • 2026
    $ 0.007117
    5.00%
  • 2027
    $ 0.007473
    10.25%
  • 2028
    $ 0.007847
    15.76%
  • 2029
    $ 0.008239
    21.55%
  • 2030
    $ 0.008651
    27.63%
  • 2031
    $ 0.009084
    34.01%
  • 2032
    $ 0.009538
    40.71%
שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2033
    $ 0.010015
    47.75%
  • 2034
    $ 0.010515
    55.13%
  • 2035
    $ 0.011041
    62.89%
  • 2036
    $ 0.011593
    71.03%
  • 2037
    $ 0.012173
    79.59%
  • 2038
    $ 0.012782
    88.56%
  • 2039
    $ 0.013421
    97.99%
  • 2040
    $ 0.014092
    107.89%
הצג עוד

לטווח קצר Official PPshow תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום

תאריך
תחזית מחיר
צְמִיחָה
  • November 19, 2025(הַיוֹם)
    $ 0.006778
    0.00%
  • November 20, 2025(מחר)
    $ 0.006779
    0.01%
  • November 26, 2025(השבוע)
    $ 0.006785
    0.10%
  • December 19, 2025(30 ימים)
    $ 0.006806
    0.41%
Official PPshow (PP) תחזית מחירים להיום

המחיר החזוי עבורPPב November 19, 2025(הַיוֹם), הוא $0.006778. תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום.

Official PPshow (PP) תחזית מחירים למחר

עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורPP , בשימוש 5%שיעור צמיחה שנתי , היא $0.006779. תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו.

Official PPshow (PP) תחזית מחירים להשבוע

לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורPP , בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.006785. תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים.

Official PPshow (PP) תחזית מחיר ל 30 ימים

בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורPP הוא $0.006806. תחזית זו נגזרת בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Official PPshow

--

$ 3.39M
$ 3.39M$ 3.39M

501.97M
501.97M 501.97M

המחיר PP העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות.
בנוסף, PP יש כמות במעגל של 501.97M ושווי שוק כולל של $ 3.39M.

Official PPshow מחיר היסטורי

על פי הנתונים העדכניים שנאספו בOfficial PPshowדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלOfficial PPshow הוא 0.006778USD. היצע במחזור של Official PPshow(PP) הוא501.97M PP , מה שמעניק לו שווי שוק של $3,388,715.

תְקוּפָה
לשנות(%)
לשנות(USD)
גָבוֹהַ
נָמוּך
  • 24 שעות
    19.93%
    $ 0.001126
    $ 0.008875
    $ 0.004506
  • 7 ימים
    97.02%
    $ 0.006576
    $ 0.014010
    $ 0.001404
  • 30 ימים
    381.92%
    $ 0.025889
    $ 0.014010
    $ 0.001404
ביצועים במשך 24 שעות

ב-24 השעות האחרונות,Official PPshow הראה תנועת מחירים של$0.001126 , המשקפת19.93% שינוי של בערך.

ביצועים במשך 7 ימים

במהלך 7 הימים האחרונים,Official PPshow נסחר בשיא של $0.014010 ושפל של $0.001404. נרשם שינוי במחיר של97.02%. מגמה אחרונה זו מציגה אתPP הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק.

ביצועים במשך 30 ימים

בחודש האחרון,Official PPshow חווה 381.92%שינוי, המשקף בערך $0.025889 לערכו. זה מצביע על כך ש PP עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Official PPshow (PP) מודול חיזוי מחיר עובד?

Official PPshow מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של PPעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן.

1. הזן את תחזית הצמיחה שלך

התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךOfficial PPshow לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים.

2. חשב את המחיר העתידי

לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של PP , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן.

3. חקור תרחישים שונים

ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Official PPshow. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר.

4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה

המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלPP .

אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים

כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים:

ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים.

להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה.

אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלPP כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי.

התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Official PPshow.

מדוע PP חיזוי מחירים חשוב?

PP תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ):

האם PP כדאי להשקיע עכשיו?
על פי התחזיות שלך, PP ישיג -- ב undefined, מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול.
מהי תחזית המחיר של PP בחודש הבא?
על פי Official PPshow (PP) כלי תחזית המחירים, המחיר PP הצפוי יגיע ל -- ב undefined.
כמה יעלה 1 PP בשנת 2026?
המחיר של 1 Official PPshow (PP) היום הוא --. על פי מודול התחזית שלעיל, PP יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2026.
מהו המחיר החזוי של PP בשנת 2027?
Official PPshow (PP) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 PP עד שנת 2027.
מהו מחיר היעד המשוער של PP בשנת 2028?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Official PPshow (PP) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028.
מהו מחיר היעד המשוער של PP בשנת 2029?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Official PPshow (PP) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029.
כמה יעלה 1 PP בשנת 2030?
המחיר של 1 Official PPshow (PP) היום הוא --. על פי מודול התחזית שלעיל, PP יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2030.
מהי PP תחזית המחיר בשנת 2040?
Official PPshow (PP) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 PP עד שנת 2040.
כתב ויתור

התוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחיר הקריפטו שלנו מבוסס על מידע ומשוב שסופקו לנו על ידי משתמשי MEXC ו/או מקורות צד שלישי אחרים. הוא מוצג לך על בסיס "כמות שהוא" למטרות מידע והמחשה בלבד, ללא כל מצג או אחריות מכל סוג שהוא. חשוב לציין כי תחזיות המחיר המוצגות עשויות להיות אינן מדויקות ואין להתייחס אליהן ככאלה. המחירים העתידיים עשויים להיות שונים באופן משמעותי מהתחזיות המוצגות, ואין להסתמך עליהם לצורך החלטות השקעה.

יתר על כן, אין לראות בתוכן זה ייעוץ פיננסי, ואין בו כדי להמליץ על רכישת מוצר או שירות ספציפי כלשהו. MEXC לא תישא באחריות כלפיך בשום צורה להפסדים שעלולים להיגרם לך כתוצאה מהפניה, שימוש ו/או הסתמכות על כל תוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחירי הקריפטו שלנו. חיוני להיות מודע לכך שמחירי נכסים דיגיטליים נתונים לסיכון שוק גבוה ולתנודתיות מחירים. ערך ההשקעה שלך עשוי גם לרדת וגם לעלות, ואין שום ערובה להחזרת הסכום שהושקע בהתחלה. בסופו של דבר, אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך, ו-MEXC אינה אחראית להפסדים שאתה עלול להיגרם לך. אנא זכור שביצועי העבר אינם מנבא אמין לביצועים עתידיים. עליך להשקיע רק במוצרים שאתה מכיר ומבינים את הסיכונים הנלווים. שקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך, והתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני קבלת החלטות השקעה.