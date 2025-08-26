OciCat Token (OCICAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -4.07% שינוי מחיר (1D) +4.64% שינוי מחיר (7D) +97.43% שינוי מחיר (7D) +97.43%

OciCat Token (OCICAT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, OCICAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OCICATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OCICAT השתנה ב -4.07% במהלך השעה האחרונה, +4.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+97.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

OciCat Token (OCICAT) מידע שוק

שווי שוק $ 4.38M$ 4.38M $ 4.38M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.87M$ 8.87M $ 8.87M אספקת מחזור 338.17T 338.17T 338.17T אספקה כוללת 685,091,077,638,265.5 685,091,077,638,265.5 685,091,077,638,265.5

שווי השוק הנוכחי של OciCat Token הוא $ 4.38M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OCICAT הוא 338.17T, עם היצע כולל של 685091077638265.5. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.87M.