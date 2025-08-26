OAX (OAX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01259965 $ 0.01259965 $ 0.01259965 24 שעות נמוך $ 0.01341576 $ 0.01341576 $ 0.01341576 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01259965$ 0.01259965 $ 0.01259965 גבוה 24 שעות $ 0.01341576$ 0.01341576 $ 0.01341576 שיא כל הזמנים $ 2.34$ 2.34 $ 2.34 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00953392$ 0.00953392 $ 0.00953392 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.73% שינוי מחיר (1D) -2.47% שינוי מחיר (7D) -5.19% שינוי מחיר (7D) -5.19%

OAX (OAX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01286068. במהלך 24 השעות האחרונות, OAX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01259965 לבין שיא של $ 0.01341576, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OAXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.34, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00953392.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OAX השתנה ב +1.73% במהלך השעה האחרונה, -2.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

OAX (OAX) מידע שוק

שווי שוק $ 717.55K$ 717.55K $ 717.55K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M אספקת מחזור 55.79M 55.79M 55.79M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של OAX הוא $ 717.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OAX הוא 55.79M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.29M.