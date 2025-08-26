עוד על OAX

OAX סֵמֶל

OAX מחיר (OAX)

לא רשום

1 OAX ל USDמחיר חי:

$0.01286068
-2.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
OAX (OAX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:13:29 (UTC+8)

OAX (OAX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01259965
24 שעות נמוך
$ 0.01341576
גבוה 24 שעות

$ 0.01259965
$ 0.01341576
$ 2.34
$ 0.00953392
+1.73%

-2.47%

-5.19%

-5.19%

OAX (OAX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01286068. במהלך 24 השעות האחרונות, OAX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01259965 לבין שיא של $ 0.01341576, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OAXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.34, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00953392.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OAX השתנה ב +1.73% במהלך השעה האחרונה, -2.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

OAX (OAX) מידע שוק

$ 717.55K
--
$ 1.29M
55.79M
100,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של OAX הוא $ 717.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OAX הוא 55.79M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.29M.

OAX (OAX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של OAXל USDהיה $ -0.00032672982502378.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOAX ל USDהיה . $ -0.0025902451.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOAX ל USDהיה $ -0.0011923908.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של OAXל USDהיה $ -0.004293666870678284.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00032672982502378-2.47%
30 ימים$ -0.0025902451-20.14%
60 ימים$ -0.0011923908-9.27%
90 ימים$ -0.004293666870678284-25.02%

מה זהOAX (OAX)

OAX is an ERC20 token developed to fuel an open-source decentralized exchange platform “openANX” which provides an aggregated order book to increase liquidity; holds collateral for asset gateways to reduce credit risk; and features an off-chain, predetermined dispute resolution system governed by the Decentralized Autonomous Organization(DAO) to maximize consumer protection.

OAXתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה OAX (OAX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות OAX (OAX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור OAX.

בדוק את OAX תחזית המחיר עכשיו‏!

OAX למטבעות מקומיים

OAX (OAX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של OAX (OAX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OAX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על OAX (OAX)

כמה שווה OAX (OAX) היום?
החי OAXהמחיר ב USD הוא 0.01286068 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי OAX ל USD?
המחיר הנוכחי של OAX ל USD הוא $ 0.01286068. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של OAX?
שווי השוק של OAX הוא $ 717.55K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של OAX?
ההיצע במחזור של OAX הוא 55.79M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של OAX?
‏‏OAX השיג מחיר שיא (ATH) של 2.34 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של OAX?
OAX ‏‏רשם מחירATL של 0.00953392 USD.
מהו נפח המסחר של OAX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור OAX הוא -- USD.
האם OAX יעלה השנה?
OAX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את OAX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:13:29 (UTC+8)

