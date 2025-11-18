nunu מחיר היום

מחיר nunu (NUNU) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 30.56% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NUNU ל USD הוא -- לכל NUNU.

nunu כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 491,669, עם היצע במחזור של 999.95M NUNU. ב‑24 השעות האחרונות, NUNU סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00768959, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NUNU נע ב -1.77% בשעה האחרונה ו +23.41% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

nunu (NUNU) מידע שוק

שווי שוק $ 491.67K$ 491.67K $ 491.67K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 491.67K$ 491.67K $ 491.67K אספקת מחזור 999.95M 999.95M 999.95M אספקה כוללת 999,946,661.627833 999,946,661.627833 999,946,661.627833

