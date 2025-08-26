Noooomeme (NOOOO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00055578 $ 0.00055578 $ 0.00055578 24 שעות נמוך $ 0.00063509 $ 0.00063509 $ 0.00063509 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00055578$ 0.00055578 $ 0.00055578 גבוה 24 שעות $ 0.00063509$ 0.00063509 $ 0.00063509 שיא כל הזמנים $ 0.00755141$ 0.00755141 $ 0.00755141 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00043309$ 0.00043309 $ 0.00043309 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -10.72% שינוי מחיר (7D) +0.23% שינוי מחיר (7D) +0.23%

Noooomeme (NOOOO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00055578. במהלך 24 השעות האחרונות, NOOOO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00055578 לבין שיא של $ 0.00063509, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NOOOOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00755141, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00043309.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NOOOO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -10.72% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Noooomeme (NOOOO) מידע שוק

שווי שוק $ 554.55K$ 554.55K $ 554.55K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 554.55K$ 554.55K $ 554.55K אספקת מחזור 997.77M 997.77M 997.77M אספקה כוללת 997,770,348.211531 997,770,348.211531 997,770,348.211531

שווי השוק הנוכחי של Noooomeme הוא $ 554.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NOOOO הוא 997.77M, עם היצע כולל של 997770348.211531. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 554.55K.