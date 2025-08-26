עוד על NOOOO

Noooomeme סֵמֶל

Noooomeme מחיר (NOOOO)

1 NOOOO ל USDמחיר חי:

$0.00055578
$0.00055578$0.00055578
-10.70%1D
Noooomeme (NOOOO) טבלת מחירים חיה
Noooomeme (NOOOO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

--

-10.72%

+0.23%

+0.23%

Noooomeme (NOOOO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00055578. במהלך 24 השעות האחרונות, NOOOO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00055578 לבין שיא של $ 0.00063509, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NOOOOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00755141, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00043309.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NOOOO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -10.72% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.23% ב-7 הימים האחרונים.

Noooomeme (NOOOO) מידע שוק

--
----

שווי השוק הנוכחי של Noooomeme הוא $ 554.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NOOOO הוא 997.77M, עם היצע כולל של 997770348.211531. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 554.55K.

Noooomeme (NOOOO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Noooomemeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNoooomeme ל USDהיה . $ +0.0000032443.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלNoooomeme ל USDהיה $ +0.0000553819.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Noooomemeל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-10.72%
30 ימים$ +0.0000032443+0.58%
60 ימים$ +0.0000553819+9.96%
90 ימים$ 0--

מה זהNoooomeme (NOOOO)

Welcome to $NOOOO, the revolutionary meme ​coin that transcends mere investment. ​Embrace a currency that embodies hope, unity, ​and the collective power of positive ​intentions. Join our journey of faith and ​financial empowerment. We are $NOOOO on Solana! With $NOOOO brain cells, $NOOOO will rise to the top. $NOOOO! Libs meltdown $NOOOO meltsup - you are not bullish enough on Liberal Meltdowns. The blue collar memecoin on Solana . The dogecoin of politics On the solana blockchain, They know the irl NOOOO meme, and it evokes emotion- disgust for woke ideology and because of that $NOOOO will exceed $1B mc quicker then you faded it anon.. billions.

Noooomeme (NOOOO) משאב

האתר הרשמי

Noooomemeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Noooomeme (NOOOO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Noooomeme (NOOOO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Noooomeme.

בדוק את Noooomeme תחזית המחיר עכשיו‏!

NOOOO למטבעות מקומיים

Noooomeme (NOOOO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Noooomeme (NOOOO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NOOOO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Noooomeme (NOOOO)

כמה שווה Noooomeme (NOOOO) היום?
החי NOOOOהמחיר ב USD הוא 0.00055578 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NOOOO ל USD?
המחיר הנוכחי של NOOOO ל USD הוא $ 0.00055578. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Noooomeme?
שווי השוק של NOOOO הוא $ 554.55K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NOOOO?
ההיצע במחזור של NOOOO הוא 997.77M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NOOOO?
‏‏NOOOO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00755141 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NOOOO?
NOOOO ‏‏רשם מחירATL של 0.00043309 USD.
מהו נפח המסחר של NOOOO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NOOOO הוא -- USD.
האם NOOOO יעלה השנה?
NOOOO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NOOOO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.