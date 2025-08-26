noo (NOO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +10.01% שינוי מחיר (7D) +10.01%

noo (NOO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NOO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NOOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NOO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

noo (NOO) מידע שוק

שווי שוק $ 9.24K$ 9.24K $ 9.24K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.24K$ 9.24K $ 9.24K אספקת מחזור 997.34M 997.34M 997.34M אספקה כוללת 997,336,850.343449 997,336,850.343449 997,336,850.343449

שווי השוק הנוכחי של noo הוא $ 9.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NOO הוא 997.34M, עם היצע כולל של 997336850.343449. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.24K.