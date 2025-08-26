Nigi (NIGI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00262303 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.96% שינוי מחיר (1D) -7.14% שינוי מחיר (7D) +3.08%

Nigi (NIGI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NIGI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NIGIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00262303, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NIGI השתנה ב -0.96% במהלך השעה האחרונה, -7.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nigi (NIGI) מידע שוק

שווי שוק $ 48.73K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 48.73K אספקת מחזור 985.00M אספקה כוללת 984,999,667.0

שווי השוק הנוכחי של Nigi הוא $ 48.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NIGI הוא 985.00M, עם היצע כולל של 984999667.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 48.73K.