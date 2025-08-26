nftxbt (NFTXBT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.02622555 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.59% שינוי מחיר (1D) -7.01% שינוי מחיר (7D) +5.68%

nftxbt (NFTXBT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NFTXBT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NFTXBTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02622555, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NFTXBT השתנה ב +0.59% במהלך השעה האחרונה, -7.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.68% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

nftxbt (NFTXBT) מידע שוק

שווי שוק $ 390.04K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 390.04K אספקת מחזור 994.73M אספקה כוללת 994,733,220.3782278

שווי השוק הנוכחי של nftxbt הוא $ 390.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NFTXBT הוא 994.73M, עם היצע כולל של 994733220.3782278. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 390.04K.