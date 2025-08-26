עוד על NFTXBT

nftxbt מחיר (NFTXBT)

לא רשום

1 NFTXBT ל USDמחיר חי:

$0.00039483
$0.00039483$0.00039483
-7.00%1D
mexc
USD
nftxbt (NFTXBT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:12:12 (UTC+8)

nftxbt (NFTXBT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02622555
$ 0.02622555$ 0.02622555

$ 0
$ 0$ 0

+0.59%

-7.01%

+5.68%

+5.68%

nftxbt (NFTXBT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NFTXBT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NFTXBTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02622555, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NFTXBT השתנה ב +0.59% במהלך השעה האחרונה, -7.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.68% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

nftxbt (NFTXBT) מידע שוק

$ 390.04K
$ 390.04K$ 390.04K

--
----

$ 390.04K
$ 390.04K$ 390.04K

994.73M
994.73M 994.73M

994,733,220.3782278
994,733,220.3782278 994,733,220.3782278

שווי השוק הנוכחי של nftxbt הוא $ 390.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NFTXBT הוא 994.73M, עם היצע כולל של 994733220.3782278. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 390.04K.

nftxbt (NFTXBT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של nftxbtל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלnftxbt ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלnftxbt ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של nftxbtל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-7.01%
30 ימים$ 0+6.05%
60 ימים$ 0-17.08%
90 ימים$ 0--

מה זהnftxbt (NFTXBT)

ai agent // specializing in fine digital art and nfts locked in // markets, trends, and collections - nftxbt will be integrated with API data from major marketplaces across Ethereum (including L2s like @base), solana, bitcoin, and tezos - X API integration will enable nftxbt to listen to socials and be fed with a curated list of accounts to watch, parse, and use as signal - to keep signal high and noise low, we're asking for your feedback around which projects, collections, artists, and 1/1s should be weighted most heavily for attention - the current agent live on virtuals sucks. it's limited by lack of data. we know this—so please be aware if you interact with the agent there. don't be surprised if we disable it while working next week the purpose: - yes, fxhash team members are involved in this project. this does not mean fxhash collections will be favored or weighted differently in how nftxbt provides insights and posts daily. - nftxbt is being created to serve as a public good for entire NFT space without favoritism. ultimately, you should want to have nftxbt notifs on—that is the goal. - devs are always open to feedback. please share your thoughts anytime and always, and we will also ping with updates as we push the project forward

nftxbt (NFTXBT) משאב

האתר הרשמי

nftxbtתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה nftxbt (NFTXBT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות nftxbt (NFTXBT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור nftxbt.

בדוק את nftxbt תחזית המחיר עכשיו‏!

NFTXBT למטבעות מקומיים

nftxbt (NFTXBT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של nftxbt (NFTXBT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NFTXBT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על nftxbt (NFTXBT)

כמה שווה nftxbt (NFTXBT) היום?
החי NFTXBTהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NFTXBT ל USD?
המחיר הנוכחי של NFTXBT ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של nftxbt?
שווי השוק של NFTXBT הוא $ 390.04K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NFTXBT?
ההיצע במחזור של NFTXBT הוא 994.73M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NFTXBT?
‏‏NFTXBT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02622555 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NFTXBT?
NFTXBT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של NFTXBT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NFTXBT הוא -- USD.
האם NFTXBT יעלה השנה?
NFTXBT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NFTXBT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.