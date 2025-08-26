nftxbt מחיר (NFTXBT)
nftxbt (NFTXBT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NFTXBT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NFTXBTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02622555, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, NFTXBT השתנה ב +0.59% במהלך השעה האחרונה, -7.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.68% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של nftxbt הוא $ 390.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NFTXBT הוא 994.73M, עם היצע כולל של 994733220.3782278. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 390.04K.
במהלך היום, השינוי במחיר של nftxbtל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלnftxbt ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלnftxbt ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של nftxbtל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-7.01%
|30 ימים
|$ 0
|+6.05%
|60 ימים
|$ 0
|-17.08%
|90 ימים
|$ 0
|--
ai agent // specializing in fine digital art and nfts locked in // markets, trends, and collections - nftxbt will be integrated with API data from major marketplaces across Ethereum (including L2s like @base), solana, bitcoin, and tezos - X API integration will enable nftxbt to listen to socials and be fed with a curated list of accounts to watch, parse, and use as signal - to keep signal high and noise low, we're asking for your feedback around which projects, collections, artists, and 1/1s should be weighted most heavily for attention - the current agent live on virtuals sucks. it's limited by lack of data. we know this—so please be aware if you interact with the agent there. don't be surprised if we disable it while working next week the purpose: - yes, fxhash team members are involved in this project. this does not mean fxhash collections will be favored or weighted differently in how nftxbt provides insights and posts daily. - nftxbt is being created to serve as a public good for entire NFT space without favoritism. ultimately, you should want to have nftxbt notifs on—that is the goal. - devs are always open to feedback. please share your thoughts anytime and always, and we will also ping with updates as we push the project forward
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
