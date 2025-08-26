NAINCY (NAINCY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00685702$ 0.00685702 $ 0.00685702 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.28% שינוי מחיר (1D) -9.91% שינוי מחיר (7D) -50.82% שינוי מחיר (7D) -50.82%

NAINCY (NAINCY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NAINCY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NAINCYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00685702, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NAINCY השתנה ב -2.28% במהלך השעה האחרונה, -9.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-50.82% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NAINCY (NAINCY) מידע שוק

שווי שוק $ 393.66K$ 393.66K $ 393.66K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 720.14K$ 720.14K $ 720.14K אספקת מחזור 546.65M 546.65M 546.65M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של NAINCY הוא $ 393.66K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NAINCY הוא 546.65M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 720.14K.