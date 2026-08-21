Mythos מחיר היום

מחיר Mythos (MYTH) בזמן אמת היום הוא $ 0.00276313, עם שינוי של 7.58% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MYTH ל USD הוא $ 0.00276313 לכל MYTH.

Mythos כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,382,915, עם היצע במחזור של 862.52M MYTH. ב‑24 השעות האחרונות, MYTH סחר בין $ 0.00260366 (נמוך) ל $ 0.0028125 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.99, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00139576.

ביצועים לטווח קצר, MYTH נע ב -1.27% בשעה האחרונה ו +21.72% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 474.94.

Mythos (MYTH) מידע שוק

שווי שוק $ 2.38M$ 2.38M $ 2.38M נפח (24 שעות) $ 474.94$ 474.94 $ 474.94 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.76M$ 2.76M $ 2.76M אספקת מחזור 862.52M 862.52M 862.52M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Mythos הוא $ 2.38M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 474.94. ההיצע במחזור של MYTH הוא 862.52M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.76M.