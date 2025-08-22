Graph Token (GRT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.08945. במהלך 24 השעות האחרונות, GRT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.08907 לבין שיא של $ 0.09769, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GRTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.87513516, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, GRT השתנה ב -0.95% במהלך השעה האחרונה, -3.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Graph Token (GRT) מידע שוק
No.79
$ 935.56M
$ 935.56M$ 935.56M
$ 3.71M
$ 3.71M$ 3.71M
$ 1.01B
$ 1.01B$ 1.01B
10.46B
10.46B 10.46B
11,334,036,555.49769
11,334,036,555.49769 11,334,036,555.49769
0.02%
ETH
שווי השוק הנוכחי של Graph Token הוא $ 935.56M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.71M. ההיצע במחזור של GRT הוא 10.46B, עם היצע כולל של 11334036555.49769. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.01B.
Graph Token (GRT) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Graph Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0032924
-3.55%
30 ימים
$ -0.01551
-14.78%
60 ימים
$ +0.0084
+10.36%
90 ימים
$ -0.02361
-20.89%
Graph Token שינוי מחיר היום
היום,GRT רשם שינוי של $ -0.0032924 (-3.55%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Graph Token שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.01551 (-14.78%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Graph Token שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,GRT ראה שינוי של $ +0.0084 (+10.36%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Graph Token שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.02361 (-20.89%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Graph Token (GRT)?
The Graph is an indexing protocol for querying data for networks like Ethereum and IPFS, powering many applications in both DeFi and the broader Web3 ecosystem.
Graph Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Graph Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקGRT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Graph Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךGraph Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Graph Tokenתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Graph Token (GRT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Graph Token (GRT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Graph Token.
הבנת הטוקנומיקה של Graph Token (GRT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GRT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Graph Token (GRT)
מחפש איך לקנותGraph Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Graph Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.