Mushu מחיר היום

מחיר Mushu (MUSHU) בזמן אמת היום הוא $ 0.006997, עם שינוי של 5.76% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MUSHU ל USD הוא $ 0.006997 לכל MUSHU.

Mushu כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,117,126, עם היצע במחזור של 159.70M MUSHU. ב‑24 השעות האחרונות, MUSHU סחר בין $ 0.0064931 (נמוך) ל $ 0.00753091 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03407162, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00100961.

ביצועים לטווח קצר, MUSHU נע ב +0.63% בשעה האחרונה ו +2.34% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 76.55K.

Mushu (MUSHU) מידע שוק

שווי שוק $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M נפח (24 שעות) $ 76.55K$ 76.55K $ 76.55K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M אספקת מחזור 159.70M 159.70M 159.70M אספקה כוללת 159,704,475.464593 159,704,475.464593 159,704,475.464593

שווי השוק הנוכחי של Mushu הוא $ 1.12M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 76.55K. ההיצע במחזור של MUSHU הוא 159.70M, עם היצע כולל של 159704475.464593. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.12M.