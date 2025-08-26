Motion Coin (MOTION) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.000149 $ 0.000149 $ 0.000149 24 שעות נמוך $ 0.00017121 $ 0.00017121 $ 0.00017121 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.000149$ 0.000149 $ 0.000149 גבוה 24 שעות $ 0.00017121$ 0.00017121 $ 0.00017121 שיא כל הזמנים $ 0.00565009$ 0.00565009 $ 0.00565009 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0000485$ 0.0000485 $ 0.0000485 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.37% שינוי מחיר (1D) -11.88% שינוי מחיר (7D) +4.60% שינוי מחיר (7D) +4.60%

Motion Coin (MOTION) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00015046. במהלך 24 השעות האחרונות, MOTION נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000149 לבין שיא של $ 0.00017121, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MOTIONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00565009, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0000485.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MOTION השתנה ב -0.37% במהלך השעה האחרונה, -11.88% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.60% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Motion Coin (MOTION) מידע שוק

שווי שוק $ 134.73K$ 134.73K $ 134.73K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 134.73K$ 134.73K $ 134.73K אספקת מחזור 899.98M 899.98M 899.98M אספקה כוללת 899,977,731.0 899,977,731.0 899,977,731.0

שווי השוק הנוכחי של Motion Coin הוא $ 134.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MOTION הוא 899.98M, עם היצע כולל של 899977731.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 134.73K.