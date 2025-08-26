עוד על MOTION

MOTION מידע על מחיר

MOTION אתר רשמי

MOTION טוקניומיקה

MOTION תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Motion Coin סֵמֶל

Motion Coin מחיר (MOTION)

לא רשום

1 MOTION ל USDמחיר חי:

$0.00015052
$0.00015052$0.00015052
-11.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Motion Coin (MOTION) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:42:32 (UTC+8)

Motion Coin (MOTION) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.000149
$ 0.000149$ 0.000149
24 שעות נמוך
$ 0.00017121
$ 0.00017121$ 0.00017121
גבוה 24 שעות

$ 0.000149
$ 0.000149$ 0.000149

$ 0.00017121
$ 0.00017121$ 0.00017121

$ 0.00565009
$ 0.00565009$ 0.00565009

$ 0.0000485
$ 0.0000485$ 0.0000485

-0.37%

-11.88%

+4.60%

+4.60%

Motion Coin (MOTION) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00015046. במהלך 24 השעות האחרונות, MOTION נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000149 לבין שיא של $ 0.00017121, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MOTIONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00565009, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0000485.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MOTION השתנה ב -0.37% במהלך השעה האחרונה, -11.88% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.60% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Motion Coin (MOTION) מידע שוק

$ 134.73K
$ 134.73K$ 134.73K

--
----

$ 134.73K
$ 134.73K$ 134.73K

899.98M
899.98M 899.98M

899,977,731.0
899,977,731.0 899,977,731.0

שווי השוק הנוכחי של Motion Coin הוא $ 134.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MOTION הוא 899.98M, עם היצע כולל של 899977731.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 134.73K.

Motion Coin (MOTION) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Motion Coinל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMotion Coin ל USDהיה . $ +0.0000437961.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMotion Coin ל USDהיה $ +0.0000425032.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Motion Coinל USDהיה $ +0.00008332982541366908.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-11.88%
30 ימים$ +0.0000437961+29.11%
60 ימים$ +0.0000425032+28.25%
90 ימים$ +0.00008332982541366908+124.13%

מה זהMotion Coin (MOTION)

We got motion so we CTO'D We got motion so we CTO'D We got motion so we CTO'D WE GOT MOTION SO WE CTO'D

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Motion Coin (MOTION) משאב

האתר הרשמי

Motion Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Motion Coin (MOTION) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Motion Coin (MOTION) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Motion Coin.

בדוק את Motion Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

MOTION למטבעות מקומיים

Motion Coin (MOTION) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Motion Coin (MOTION) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MOTION הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Motion Coin (MOTION)

כמה שווה Motion Coin (MOTION) היום?
החי MOTIONהמחיר ב USD הוא 0.00015046 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MOTION ל USD?
המחיר הנוכחי של MOTION ל USD הוא $ 0.00015046. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Motion Coin?
שווי השוק של MOTION הוא $ 134.73K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MOTION?
ההיצע במחזור של MOTION הוא 899.98M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MOTION?
‏‏MOTION השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00565009 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MOTION?
MOTION ‏‏רשם מחירATL של 0.0000485 USD.
מהו נפח המסחר של MOTION?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MOTION הוא -- USD.
האם MOTION יעלה השנה?
MOTION ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MOTION תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:42:32 (UTC+8)

Motion Coin (MOTION) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.