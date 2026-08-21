Mops מחיר היום

מחיר Mops (MOPS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.15% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MOPS ל USD הוא $ 0 לכל MOPS.

Mops כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 46,792, עם היצע במחזור של 1.00T MOPS. ב‑24 השעות האחרונות, MOPS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MOPS נע ב -- בשעה האחרונה ו +23.99% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Mops (MOPS) מידע שוק

שווי שוק $ 46.79K$ 46.79K $ 46.79K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 46.79K$ 46.79K $ 46.79K אספקת מחזור 1.00T 1.00T 1.00T אספקה כוללת 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Mops הוא $ 46.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MOPS הוא 1.00T, עם היצע כולל של 1000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 46.79K.