MOONBASE מחיר היום

מחיר MOONBASE (MOONBASE) בזמן אמת היום הוא $ 1.62, עם שינוי של 10.61% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MOONBASE ל USD הוא $ 1.62 לכל MOONBASE.

MOONBASE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 86,943, עם היצע במחזור של 53.68K MOONBASE. ב‑24 השעות האחרונות, MOONBASE סחר בין $ 1.36 (נמוך) ל $ 1.65 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 12.19, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.559647.

ביצועים לטווח קצר, MOONBASE נע ב +0.95% בשעה האחרונה ו +32.78% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.29K.

MOONBASE (MOONBASE) מידע שוק

שווי שוק $ 86.94K$ 86.94K $ 86.94K נפח (24 שעות) $ 1.29K$ 1.29K $ 1.29K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 112.44K$ 112.44K $ 112.44K אספקת מחזור 53.68K 53.68K 53.68K אספקה כוללת 60,895.867884558786 60,895.867884558786 60,895.867884558786

שווי השוק הנוכחי של MOONBASE הוא $ 86.94K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.29K. ההיצע במחזור של MOONBASE הוא 53.68K, עם היצע כולל של 60895.867884558786. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 112.44K.