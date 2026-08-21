mogging מחיר היום

מחיר mogging (MOGGING) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 32.43% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MOGGING ל USD הוא $ 0 לכל MOGGING.

mogging כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 71,816, עם היצע במחזור של 999.80M MOGGING. ב‑24 השעות האחרונות, MOGGING סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MOGGING נע ב +1.14% בשעה האחרונה ו +91.53% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

mogging (MOGGING) מידע שוק

שווי שוק $ 71.82K$ 71.82K $ 71.82K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 71.82K$ 71.82K $ 71.82K אספקת מחזור 999.80M 999.80M 999.80M אספקה כוללת 999,795,299.907877 999,795,299.907877 999,795,299.907877

שווי השוק הנוכחי של mogging הוא $ 71.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MOGGING הוא 999.80M, עם היצע כולל של 999795299.907877. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 71.82K.