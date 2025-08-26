עוד על MPS

Meupass סֵמֶל

Meupass מחיר (MPS)

לא רשום

1 MPS ל USDמחיר חי:

$0.01721269
$0.01721269
+1.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Meupass (MPS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:24:20 (UTC+8)

Meupass (MPS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01646972
$ 0.01646972
24 שעות נמוך
$ 0.01750894
$ 0.01750894
גבוה 24 שעות

$ 0.01646972
$ 0.01646972

$ 0.01750894
$ 0.01750894

$ 0.04520831
$ 0.04520831

$ 0.00850542
$ 0.00850542

+3.12%

+1.11%

+14.39%

+14.39%

Meupass (MPS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01721269. במהלך 24 השעות האחרונות, MPS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01646972 לבין שיא של $ 0.01750894, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MPSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04520831, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00850542.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MPS השתנה ב +3.12% במהלך השעה האחרונה, +1.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+14.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Meupass (MPS) מידע שוק

$ 347.34K
$ 347.34K

--
--

$ 430.36K
$ 430.36K

20.18M
20.18M

25,000,000.0
25,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Meupass הוא $ 347.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MPS הוא 20.18M, עם היצע כולל של 25000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 430.36K.

Meupass (MPS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Meupassל USDהיה $ +0.00018918.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMeupass ל USDהיה . $ +0.0003836123.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMeupass ל USDהיה $ +0.0150580330.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Meupassל USDהיה $ +0.005267923789662885.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00018918+1.11%
30 ימים$ +0.0003836123+2.23%
60 ימים$ +0.0150580330+87.48%
90 ימים$ +0.005267923789662885+44.10%

מה זהMeupass (MPS)

Meupass is an innovative platform designed to revolutionize the event and gastronomy sectors by offering technological solutions for seamless event check-ins, restaurant tab openings, and QR code-based ordering, sending requests directly to the kitchen. Additionally, Meupass leverages blockchain technology to reward investors by distributing 10% of annual profits to MPS token holders. Our goal is to enhance efficiency for both users and businesses.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Meupassתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Meupass (MPS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Meupass (MPS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Meupass.

בדוק את Meupass תחזית המחיר עכשיו‏!

MPS למטבעות מקומיים

Meupass (MPS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Meupass (MPS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MPS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Meupass (MPS)

כמה שווה Meupass (MPS) היום?
החי MPSהמחיר ב USD הוא 0.01721269 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MPS ל USD?
המחיר הנוכחי של MPS ל USD הוא $ 0.01721269. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Meupass?
שווי השוק של MPS הוא $ 347.34K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MPS?
ההיצע במחזור של MPS הוא 20.18M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MPS?
‏‏MPS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.04520831 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MPS?
MPS ‏‏רשם מחירATL של 0.00850542 USD.
מהו נפח המסחר של MPS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MPS הוא -- USD.
האם MPS יעלה השנה?
MPS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MPS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:24:20 (UTC+8)

