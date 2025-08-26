Meupass (MPS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01646972 24 שעות נמוך $ 0.01750894 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.04520831 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00850542 שינוי מחיר (שעה אחת) +3.12% שינוי מחיר (1D) +1.11% שינוי מחיר (7D) +14.39%

Meupass (MPS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01721269. במהלך 24 השעות האחרונות, MPS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01646972 לבין שיא של $ 0.01750894, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MPSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04520831, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00850542.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MPS השתנה ב +3.12% במהלך השעה האחרונה, +1.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+14.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Meupass (MPS) מידע שוק

שווי שוק $ 347.34K נפח (24 שעות) ---- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 430.36K אספקת מחזור 20.18M אספקה כוללת 25,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Meupass הוא $ 347.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MPS הוא 20.18M, עם היצע כולל של 25000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 430.36K.