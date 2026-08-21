memes will continue מחיר היום

מחיר memes will continue (MEMES) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.92% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MEMES ל USD הוא $ 0 לכל MEMES.

memes will continue כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 533,109, עם היצע במחזור של 1.00B MEMES. ב‑24 השעות האחרונות, MEMES סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01842502, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MEMES נע ב +0.52% בשעה האחרונה ו +6.03% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.15M.

memes will continue (MEMES) מידע שוק

שווי שוק $ 533.11K$ 533.11K $ 533.11K נפח (24 שעות) $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M שווי שוק מדולל לחלוטין $ 533.11K$ 533.11K $ 533.11K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של memes will continue הוא $ 533.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.15M. ההיצע במחזור של MEMES הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 533.11K.