Meme Man מחיר היום

מחיר Meme Man (MM) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.67% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MM ל USD הוא $ 0 לכל MM.

Meme Man כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 35,399, עם היצע במחזור של 999.64M MM. ב‑24 השעות האחרונות, MM סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00386809, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MM נע ב -- בשעה האחרונה ו -20.42% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Meme Man (MM) מידע שוק

שווי שוק $ 35.40K$ 35.40K $ 35.40K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 35.40K$ 35.40K $ 35.40K אספקת מחזור 999.64M 999.64M 999.64M אספקה כוללת 999,643,463.050106 999,643,463.050106 999,643,463.050106

שווי השוק הנוכחי של Meme Man הוא $ 35.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MM הוא 999.64M, עם היצע כולל של 999643463.050106. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 35.40K.