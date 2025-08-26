Marinade (MNDE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.120243 גבוה 24 שעות $ 0.130145 שיא כל הזמנים $ 1.64 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0282187 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.57% שינוי מחיר (1D) -6.74% שינוי מחיר (7D) -1.64%

Marinade (MNDE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.120243. במהלך 24 השעות האחרונות, MNDE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.120243 לבין שיא של $ 0.130145, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MNDEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.64, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0282187.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MNDE השתנה ב -1.57% במהלך השעה האחרונה, -6.74% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Marinade (MNDE) מידע שוק

שווי שוק $ 67.44M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 120.21M אספקת מחזור 561.08M אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Marinade הוא $ 67.44M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MNDE הוא 561.08M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 120.21M.