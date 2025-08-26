MARBITZ (BITZ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00113034$ 0.00113034 $ 0.00113034 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.60% שינוי מחיר (1D) -6.17% שינוי מחיר (7D) -0.06% שינוי מחיר (7D) -0.06%

MARBITZ (BITZ) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BITZ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BITZהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00113034, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BITZ השתנה ב +1.60% במהלך השעה האחרונה, -6.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MARBITZ (BITZ) מידע שוק

שווי שוק $ 22.39K$ 22.39K $ 22.39K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 22.39K$ 22.39K $ 22.39K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MARBITZ הוא $ 22.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BITZ הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.39K.