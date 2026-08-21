manlet מחיר היום

מחיר manlet (MANLET) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 20.99% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MANLET ל USD הוא $ 0 לכל MANLET.

manlet כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 284,581, עם היצע במחזור של 998.86M MANLET. ב‑24 השעות האחרונות, MANLET סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02288782, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MANLET נע ב +1.45% בשעה האחרונה ו -38.15% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 126.80K.

manlet (MANLET) מידע שוק

שווי שוק $ 284.58K$ 284.58K $ 284.58K נפח (24 שעות) $ 126.80K$ 126.80K $ 126.80K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 284.58K$ 284.58K $ 284.58K אספקת מחזור 998.86M 998.86M 998.86M אספקה כוללת 998,861,614.634929 998,861,614.634929 998,861,614.634929

שווי השוק הנוכחי של manlet הוא $ 284.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 126.80K. ההיצע במחזור של MANLET הוא 998.86M, עם היצע כולל של 998861614.634929. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 284.58K.