Midnight מחיר היום

מחיר Midnight (NIGHT) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.01985, עם שינוי של 1.43% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NIGHT ל ILS הוא ₪ 0.01985 לכל NIGHT.

Midnight כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- NIGHT. ב‑24 השעות האחרונות, NIGHT סחר בין ₪ 0.01896 (נמוך) ל ₪ 0.02 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, NIGHT נע ב +0.71% בשעה האחרונה ו +13.16% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 77.70K.

Midnight (NIGHT) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 77.70K₪ 77.70K ₪ 77.70K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 476.40M₪ 476.40M ₪ 476.40M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 24,000,000,000 24,000,000,000 24,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי ADA

שווי השוק הנוכחי של Midnight הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 77.70K. ההיצע במחזור של NIGHT הוא --, עם היצע כולל של 24000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 476.40M.