maicrotrader (MAICRO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00241451 $ 0.00241451 $ 0.00241451 24 שעות נמוך $ 0.00316201 $ 0.00316201 $ 0.00316201 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00241451$ 0.00241451 $ 0.00241451 גבוה 24 שעות $ 0.00316201$ 0.00316201 $ 0.00316201 שיא כל הזמנים $ 0.0052362$ 0.0052362 $ 0.0052362 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +4.41% שינוי מחיר (1D) -14.99% שינוי מחיר (7D) -0.36% שינוי מחיר (7D) -0.36%

maicrotrader (MAICRO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00252154. במהלך 24 השעות האחרונות, MAICRO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00241451 לבין שיא של $ 0.00316201, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MAICROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0052362, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MAICRO השתנה ב +4.41% במהלך השעה האחרונה, -14.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

maicrotrader (MAICRO) מידע שוק

שווי שוק $ 2.33M$ 2.33M $ 2.33M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.50M$ 2.50M $ 2.50M אספקת מחזור 930.00M 930.00M 930.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של maicrotrader הוא $ 2.33M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MAICRO הוא 930.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.50M.