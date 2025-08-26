עוד על MAICRO

maicrotrader מחיר (MAICRO)

1 MAICRO ל USDמחיר חי:

$0.00252154
$0.00252154
-14.90%1D
maicrotrader (MAICRO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:40:30 (UTC+8)

maicrotrader (MAICRO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00241451
24 שעות נמוך
$ 0.00316201
גבוה 24 שעות

$ 0.00241451
$ 0.00316201
$ 0.0052362
$ 0
+4.41%

-14.99%

-0.36%

-0.36%

maicrotrader (MAICRO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00252154. במהלך 24 השעות האחרונות, MAICRO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00241451 לבין שיא של $ 0.00316201, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MAICROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0052362, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MAICRO השתנה ב +4.41% במהלך השעה האחרונה, -14.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

maicrotrader (MAICRO) מידע שוק

$ 2.33M
--
$ 2.50M
930.00M
1,000,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של maicrotrader הוא $ 2.33M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MAICRO הוא 930.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.50M.

maicrotrader (MAICRO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של maicrotraderל USDהיה $ -0.000444653074865855.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלmaicrotrader ל USDהיה . $ +0.0013371608.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלmaicrotrader ל USDהיה $ -0.0005921604.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של maicrotraderל USDהיה $ +0.0010174139485521914.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000444653074865855-14.99%
30 ימים$ +0.0013371608+53.03%
60 ימים$ -0.0005921604-23.48%
90 ימים$ +0.0010174139485521914+67.64%

מה זהmaicrotrader (MAICRO)

maicrotrader is the copilot for crypto trading – an AI agent which hypercharges a crypto trader's edge. The maicrotrader Terminal has unparalleled speed and intelligence as it regards markets, themes and tokens. It serves as the ultimate central dashboard for traders to analyze and execute their trades onchain using AI agents, and manage their portfolios. Investors who don’t trade day-to-day are able to invest in one of maicrotrader’s proprietary Trading Agents, who autonomously trade based on the terminal’s knowledge. Top traders have the opportunity to use maicrotrader as a platform to launch their own Trading Agents, attracting TVL and generating fees.

maicrotrader (MAICRO) משאב

maicrotraderתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה maicrotrader (MAICRO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות maicrotrader (MAICRO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור maicrotrader.

בדוק את maicrotrader תחזית המחיר עכשיו‏!

MAICRO למטבעות מקומיים

maicrotrader (MAICRO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של maicrotrader (MAICRO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MAICRO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על maicrotrader (MAICRO)

כמה שווה maicrotrader (MAICRO) היום?
החי MAICROהמחיר ב USD הוא 0.00252154 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MAICRO ל USD?
המחיר הנוכחי של MAICRO ל USD הוא $ 0.00252154. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של maicrotrader?
שווי השוק של MAICRO הוא $ 2.33M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MAICRO?
ההיצע במחזור של MAICRO הוא 930.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MAICRO?
‏‏MAICRO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0052362 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MAICRO?
MAICRO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MAICRO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MAICRO הוא -- USD.
האם MAICRO יעלה השנה?
MAICRO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MAICRO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
maicrotrader (MAICRO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

