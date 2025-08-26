LushAI מחיר (LUSH)
LushAI (LUSH) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00126495. במהלך 24 השעות האחרונות, LUSH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0012487 לבין שיא של $ 0.00138538, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LUSHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00512327, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, LUSH השתנה ב +0.94% במהלך השעה האחרונה, -8.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של LushAI הוא $ 7.63M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LUSH הוא 6.04B, עם היצע כולל של 19660584819.01. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.85M.
במהלך היום, השינוי במחיר של LushAIל USDהיה $ -0.000110765668413183.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLushAI ל USDהיה . $ +0.0002039748.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLushAI ל USDהיה $ +0.0011753295.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של LushAIל USDהיה $ +0.0005252497647141097.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.000110765668413183
|-8.05%
|30 ימים
|$ +0.0002039748
|+16.13%
|60 ימים
|$ +0.0011753295
|+92.92%
|90 ימים
|$ +0.0005252497647141097
|+71.01%
Lush is a Web3 protocol that utilizes generative AI to create and monetize hyper-realistic AI influencers, including social media models. Lush's vertically integrated ecosystem is comprised of multiple synergistic product offerings that work in tandem including: Lush Exchange: Dubbed the Coinbase of AI influencers, it serves as a decentralized exchange and launchpad for the emerging trillion dollar asset class of AI influencers. Users can create, launch, and trade their favorite AI social media creators, OF models, and more. Lush Chat: An AI-powered dating and companion platform, whereby users can chat with their favorite AI influencers and explore their exclusive content. Lush LLM & API: Any influencer (human or AI) can tap into Lush's technology stack for AI-powered content creation and social media management. Jenny Lush: The 1st hyper-realistic AI KOL, with crowdsourced Web3 intelligence. See if you can spot her roaming around crypto twitter and engaging in flirty banter. Lush Clone: A service that enables human influencers to create AI clones of themselves within minutes.
