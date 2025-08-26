LushAI (LUSH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0012487 $ 0.0012487 $ 0.0012487 24 שעות נמוך $ 0.00138538 $ 0.00138538 $ 0.00138538 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0012487$ 0.0012487 $ 0.0012487 גבוה 24 שעות $ 0.00138538$ 0.00138538 $ 0.00138538 שיא כל הזמנים $ 0.00512327$ 0.00512327 $ 0.00512327 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.94% שינוי מחיר (1D) -8.05% שינוי מחיר (7D) -3.72% שינוי מחיר (7D) -3.72%

LushAI (LUSH) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00126495. במהלך 24 השעות האחרונות, LUSH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0012487 לבין שיא של $ 0.00138538, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LUSHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00512327, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LUSH השתנה ב +0.94% במהלך השעה האחרונה, -8.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LushAI (LUSH) מידע שוק

שווי שוק $ 7.63M$ 7.63M $ 7.63M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 24.85M$ 24.85M $ 24.85M אספקת מחזור 6.04B 6.04B 6.04B אספקה כוללת 19,660,584,819.01 19,660,584,819.01 19,660,584,819.01

שווי השוק הנוכחי של LushAI הוא $ 7.63M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LUSH הוא 6.04B, עם היצע כולל של 19660584819.01. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.85M.