עוד על LUSH

LUSH מידע על מחיר

LUSH מסמך לבן

LUSH אתר רשמי

LUSH טוקניומיקה

LUSH תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

LushAI סֵמֶל

LushAI מחיר (LUSH)

לא רשום

1 LUSH ל USDמחיר חי:

$0.00126388
$0.00126388$0.00126388
-8.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
LushAI (LUSH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:39:53 (UTC+8)

LushAI (LUSH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0012487
$ 0.0012487$ 0.0012487
24 שעות נמוך
$ 0.00138538
$ 0.00138538$ 0.00138538
גבוה 24 שעות

$ 0.0012487
$ 0.0012487$ 0.0012487

$ 0.00138538
$ 0.00138538$ 0.00138538

$ 0.00512327
$ 0.00512327$ 0.00512327

$ 0
$ 0$ 0

+0.94%

-8.05%

-3.72%

-3.72%

LushAI (LUSH) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00126495. במהלך 24 השעות האחרונות, LUSH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0012487 לבין שיא של $ 0.00138538, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LUSHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00512327, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LUSH השתנה ב +0.94% במהלך השעה האחרונה, -8.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LushAI (LUSH) מידע שוק

$ 7.63M
$ 7.63M$ 7.63M

--
----

$ 24.85M
$ 24.85M$ 24.85M

6.04B
6.04B 6.04B

19,660,584,819.01
19,660,584,819.01 19,660,584,819.01

שווי השוק הנוכחי של LushAI הוא $ 7.63M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LUSH הוא 6.04B, עם היצע כולל של 19660584819.01. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.85M.

LushAI (LUSH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של LushAIל USDהיה $ -0.000110765668413183.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLushAI ל USDהיה . $ +0.0002039748.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLushAI ל USDהיה $ +0.0011753295.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של LushAIל USDהיה $ +0.0005252497647141097.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000110765668413183-8.05%
30 ימים$ +0.0002039748+16.13%
60 ימים$ +0.0011753295+92.92%
90 ימים$ +0.0005252497647141097+71.01%

מה זהLushAI (LUSH)

Lush is a Web3 protocol that utilizes generative AI to create and monetize hyper-realistic AI influencers, including social media models. Lush's vertically integrated ecosystem is comprised of multiple synergistic product offerings that work in tandem including: Lush Exchange: Dubbed the Coinbase of AI influencers, it serves as a decentralized exchange and launchpad for the emerging trillion dollar asset class of AI influencers. Users can create, launch, and trade their favorite AI social media creators, OF models, and more. Lush Chat: An AI-powered dating and companion platform, whereby users can chat with their favorite AI influencers and explore their exclusive content. Lush LLM & API: Any influencer (human or AI) can tap into Lush's technology stack for AI-powered content creation and social media management. Jenny Lush: The 1st hyper-realistic AI KOL, with crowdsourced Web3 intelligence. See if you can spot her roaming around crypto twitter and engaging in flirty banter. Lush Clone: A service that enables human influencers to create AI clones of themselves within minutes.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

LushAIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה LushAI (LUSH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות LushAI (LUSH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור LushAI.

בדוק את LushAI תחזית המחיר עכשיו‏!

LUSH למטבעות מקומיים

LushAI (LUSH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של LushAI (LUSH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LUSH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על LushAI (LUSH)

כמה שווה LushAI (LUSH) היום?
החי LUSHהמחיר ב USD הוא 0.00126495 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LUSH ל USD?
המחיר הנוכחי של LUSH ל USD הוא $ 0.00126495. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של LushAI?
שווי השוק של LUSH הוא $ 7.63M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LUSH?
ההיצע במחזור של LUSH הוא 6.04B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LUSH?
‏‏LUSH השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00512327 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LUSH?
LUSH ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של LUSH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LUSH הוא -- USD.
האם LUSH יעלה השנה?
LUSH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LUSH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:39:53 (UTC+8)

LushAI (LUSH) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.