Lumora סֵמֶל

Lumora מחיר (LMR)

לא רשום

1 LMR ל USDמחיר חי:

-21.50%1D
Lumora (LMR) טבלת מחירים חיה
Lumora (LMR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0000159
24 שעות נמוך
$ 0.00002056
גבוה 24 שעות

$ 0.0000159
$ 0.00002056
$ 0.00049185
$ 0.00000847
-21.55%

+33.38%

+33.38%

Lumora (LMR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00001613. במהלך 24 השעות האחרונות, LMR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000159 לבין שיא של $ 0.00002056, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LMRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00049185, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000847.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LMR השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -21.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+33.38% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Lumora (LMR) מידע שוק

$ 16.12K
--
$ 16.12K
999.90M
999,895,666.573917
שווי השוק הנוכחי של Lumora הוא $ 16.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LMR הוא 999.90M, עם היצע כולל של 999895666.573917. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.12K.

Lumora (LMR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Lumoraל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLumora ל USDהיה . $ +0.0000049566.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLumora ל USDהיה $ +0.0000135541.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Lumoraל USDהיה $ +0.000003522017951279995.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-21.55%
30 ימים$ +0.0000049566+30.73%
60 ימים$ +0.0000135541+84.03%
90 ימים$ +0.000003522017951279995+27.93%

מה זהLumora (LMR)

Turn your unused internet into money while powering the AI revolution and safeguarding your privacy.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Lumora (LMR) משאב

האתר הרשמי

Lumoraתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Lumora (LMR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Lumora (LMR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Lumora.

בדוק את Lumora תחזית המחיר עכשיו‏!

LMR למטבעות מקומיים

Lumora (LMR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Lumora (LMR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LMR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Lumora (LMR)

כמה שווה Lumora (LMR) היום?
החי LMRהמחיר ב USD הוא 0.00001613 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LMR ל USD?
המחיר הנוכחי של LMR ל USD הוא $ 0.00001613. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Lumora?
שווי השוק של LMR הוא $ 16.12K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LMR?
ההיצע במחזור של LMR הוא 999.90M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LMR?
‏‏LMR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00049185 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LMR?
LMR ‏‏רשם מחירATL של 0.00000847 USD.
מהו נפח המסחר של LMR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LMR הוא -- USD.
האם LMR יעלה השנה?
LMR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LMR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.