Lumora (LMR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0000159 $ 0.0000159 $ 0.0000159 24 שעות נמוך $ 0.00002056 $ 0.00002056 $ 0.00002056 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0000159$ 0.0000159 $ 0.0000159 גבוה 24 שעות $ 0.00002056$ 0.00002056 $ 0.00002056 שיא כל הזמנים $ 0.00049185$ 0.00049185 $ 0.00049185 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00000847$ 0.00000847 $ 0.00000847 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -21.55% שינוי מחיר (7D) +33.38% שינוי מחיר (7D) +33.38%

Lumora (LMR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00001613. במהלך 24 השעות האחרונות, LMR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000159 לבין שיא של $ 0.00002056, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LMRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00049185, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000847.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LMR השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -21.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+33.38% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Lumora (LMR) מידע שוק

שווי שוק $ 16.12K$ 16.12K $ 16.12K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 16.12K$ 16.12K $ 16.12K אספקת מחזור 999.90M 999.90M 999.90M אספקה כוללת 999,895,666.573917 999,895,666.573917 999,895,666.573917

שווי השוק הנוכחי של Lumora הוא $ 16.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LMR הוא 999.90M, עם היצע כולל של 999895666.573917. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.12K.