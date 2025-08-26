Loop ETH (LPETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 4,651.74 $ 4,651.74 $ 4,651.74 24 שעות נמוך $ 4,775.49 $ 4,775.49 $ 4,775.49 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 4,651.74$ 4,651.74 $ 4,651.74 גבוה 24 שעות $ 4,775.49$ 4,775.49 $ 4,775.49 שיא כל הזמנים $ 4,775.49$ 4,775.49 $ 4,775.49 המחיר הנמוך ביותר $ 1,543.04$ 1,543.04 $ 1,543.04 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -1.86% שינוי מחיר (7D) +33.29% שינוי מחיר (7D) +33.29%

Loop ETH (LPETH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,660.57. במהלך 24 השעות האחרונות, LPETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,651.74 לבין שיא של $ 4,775.49, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LPETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4,775.49, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,543.04.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LPETH השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.86% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+33.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Loop ETH (LPETH) מידע שוק

שווי שוק $ 2.79M$ 2.79M $ 2.79M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.79M$ 2.79M $ 2.79M אספקת מחזור 599.68 599.68 599.68 אספקה כוללת 599.6756502936586 599.6756502936586 599.6756502936586

שווי השוק הנוכחי של Loop ETH הוא $ 2.79M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LPETH הוא 599.68, עם היצע כולל של 599.6756502936586. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.79M.