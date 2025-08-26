עוד על LPETH

Loop ETH מחיר (LPETH)

1 LPETH ל USDמחיר חי:

$4,660.57
$4,660.57$4,660.57
-1.80%1D
Loop ETH (LPETH) טבלת מחירים חיה
Loop ETH (LPETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

--

-1.86%

+33.29%

+33.29%

Loop ETH (LPETH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,660.57. במהלך 24 השעות האחרונות, LPETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,651.74 לבין שיא של $ 4,775.49, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LPETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4,775.49, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,543.04.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LPETH השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.86% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+33.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Loop ETH (LPETH) מידע שוק

--
----

שווי השוק הנוכחי של Loop ETH הוא $ 2.79M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LPETH הוא 599.68, עם היצע כולל של 599.6756502936586. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.79M.

Loop ETH (LPETH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Loop ETHל USDהיה $ -88.578180887793.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLoop ETH ל USDהיה . $ +1,373.9346378290.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLoop ETH ל USDהיה $ +4,067.5907650760.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Loop ETHל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -88.578180887793-1.86%
30 ימים$ +1,373.9346378290+29.48%
60 ימים$ +4,067.5907650760+87.28%
90 ימים$ 0--

מה זהLoop ETH (LPETH)

Loop is a dedicated lending market for Ethereum carry trades. Users can supply a long tail of Liquid Restaking derivatives (e.g., Pendle LP tokens) as collateral to borrow ETH for increased yield and points exposure. The interest charged to borrowers is distributed among ETH-lenders or lpETH stakers and dLP-lockers, thus rewarding high protocol-alignment that allows Loop to scale. - Lenders receive back a receipt token, lpETH, that can be used throughout DeFi or be staked to earn passive yield in ETH. - Loopers can borrow ETH against yielding LRT derivatives to perform carry trades for ETH-based yields. - dLP Lockers can lock the protocol’s governance token, LOOP, into a Dynamic Liquidity (dLP) position to earn protocol revenue.

Loop ETH (LPETH) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Loop ETHתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Loop ETH (LPETH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Loop ETH (LPETH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Loop ETH.

בדוק את Loop ETH תחזית המחיר עכשיו‏!

LPETH למטבעות מקומיים

Loop ETH (LPETH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Loop ETH (LPETH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LPETH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Loop ETH (LPETH)

כמה שווה Loop ETH (LPETH) היום?
החי LPETHהמחיר ב USD הוא 4,660.57 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LPETH ל USD?
המחיר הנוכחי של LPETH ל USD הוא $ 4,660.57. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Loop ETH?
שווי השוק של LPETH הוא $ 2.79M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LPETH?
ההיצע במחזור של LPETH הוא 599.68 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LPETH?
‏‏LPETH השיג מחיר שיא (ATH) של 4,775.49 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LPETH?
LPETH ‏‏רשם מחירATL של 1,543.04 USD.
מהו נפח המסחר של LPETH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LPETH הוא -- USD.
האם LPETH יעלה השנה?
LPETH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LPETH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Loop ETH (LPETH) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.