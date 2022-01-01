Loop ETH (LPETH) טוקנומיקה
Loop ETH (LPETH) מידע
Loop is a dedicated lending market for Ethereum carry trades. Users can supply a long tail of Liquid Restaking derivatives (e.g., Pendle LP tokens) as collateral to borrow ETH for increased yield and points exposure.
The interest charged to borrowers is distributed among ETH-lenders or lpETH stakers and dLP-lockers, thus rewarding high protocol-alignment that allows Loop to scale.
- Lenders receive back a receipt token, lpETH, that can be used throughout DeFi or be staked to earn passive yield in ETH.
- Loopers can borrow ETH against yielding LRT derivatives to perform carry trades for ETH-based yields.
- dLP Lockers can lock the protocol’s governance token, LOOP, into a Dynamic Liquidity (dLP) position to earn protocol revenue.
Loop ETH (LPETH) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Loop ETH (LPETH), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Loop ETH (LPETH) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Loop ETH (LPETH) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של LPETH אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות LPETHהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את LPETHטוקניומיקה, חקרו אתLPETHהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
LPETH חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן LPETH עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו LPETH משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
