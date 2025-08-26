עוד על LMAO

Long Mao סֵמֶל

Long Mao מחיר (LMAO)

לא רשום

1 LMAO ל USDמחיר חי:

--
----
-2.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Long Mao (LMAO) טבלת מחירים חיה
Long Mao (LMAO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00544452
$ 0.00544452$ 0.00544452

$ 0
$ 0$ 0

--

-2.23%

+4.19%

+4.19%

Long Mao (LMAO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LMAO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LMAOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00544452, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LMAO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -2.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Long Mao (LMAO) מידע שוק

$ 57.17K
$ 57.17K$ 57.17K

--
----

$ 57.17K
$ 57.17K$ 57.17K

766.31M
766.31M 766.31M

766,308,670.643347
766,308,670.643347 766,308,670.643347

שווי השוק הנוכחי של Long Mao הוא $ 57.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LMAO הוא 766.31M, עם היצע כולל של 766308670.643347. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 57.17K.

Long Mao (LMAO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Long Maoל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLong Mao ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLong Mao ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Long Maoל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-2.23%
30 ימים$ 0+20.68%
60 ימים$ 0+87.18%
90 ימים$ 0--

מה זהLong Mao (LMAO)

A Dragon Cat meme token on zkSync called Long Mao. The mascot is modeled after the Twitter profile picture of the CEO of zkSync.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Long Mao (LMAO) משאב

האתר הרשמי

Long Maoתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Long Mao (LMAO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Long Mao (LMAO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Long Mao.

בדוק את Long Mao תחזית המחיר עכשיו‏!

LMAO למטבעות מקומיים

Long Mao (LMAO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Long Mao (LMAO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LMAO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Long Mao (LMAO)

כמה שווה Long Mao (LMAO) היום?
החי LMAOהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LMAO ל USD?
המחיר הנוכחי של LMAO ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Long Mao?
שווי השוק של LMAO הוא $ 57.17K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LMAO?
ההיצע במחזור של LMAO הוא 766.31M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LMAO?
‏‏LMAO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00544452 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LMAO?
LMAO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של LMAO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LMAO הוא -- USD.
האם LMAO יעלה השנה?
LMAO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LMAO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Long Mao (LMAO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.