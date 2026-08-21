Long Capital מחיר היום

מחיר Long Capital (LNG) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.94% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LNG ל USD הוא $ 0 לכל LNG.

Long Capital כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 248,731, עם היצע במחזור של 1.00B LNG. ב‑24 השעות האחרונות, LNG סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LNG נע ב -2.80% בשעה האחרונה ו +36.29% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 224.76.

Long Capital (LNG) מידע שוק

שווי שוק $ 248.73K$ 248.73K $ 248.73K נפח (24 שעות) $ 224.76$ 224.76 $ 224.76 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 248.73K$ 248.73K $ 248.73K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Long Capital הוא $ 248.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 224.76. ההיצע במחזור של LNG הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 248.73K.