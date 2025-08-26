Lillo AI ($LILLO) מידע על מחיר (USD)

Lillo AI ($LILLO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $LILLO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $LILLOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00345204, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $LILLO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Lillo AI ($LILLO) מידע שוק

שווי שוק $ 12.18K$ 12.18K $ 12.18K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.18K$ 12.18K $ 12.18K אספקת מחזור 999.98M 999.98M 999.98M אספקה כוללת 999,984,124.941188 999,984,124.941188 999,984,124.941188

שווי השוק הנוכחי של Lillo AI הוא $ 12.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $LILLO הוא 999.98M, עם היצע כולל של 999984124.941188. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.18K.