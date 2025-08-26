עוד על $LILLO

העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:50:06 (UTC+8)

Lillo AI ($LILLO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $LILLO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $LILLOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00345204, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $LILLO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי השוק הנוכחי של Lillo AI הוא $ 12.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $LILLO הוא 999.98M, עם היצע כולל של 999984124.941188. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.18K.

מה זהLillo AI ($LILLO)

Lillo is a cutting-edge AI Agent framework that empowers anyone to create and deploy a personalized AI Agent on Telegram. Customize your AI Agent's appearance, personality, and unique traits to align with your vision. Your agent will receive constant upgrades with new functionality and data sources. Lillo is free to use and seamlessly integrates with over 20 advanced language models, continually evolving to deliver optimal performance. Whether you're looking to spark growth and engagement in your Telegram community or simply want a fun, interactive companion, Lillo delivers real-time data and accurate information to meet your needs.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Lillo AI ($LILLO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Lillo AI ($LILLO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על $LILLO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Lillo AI ($LILLO)

כמה שווה Lillo AI ($LILLO) היום?
החי $LILLOהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי $LILLO ל USD?
המחיר הנוכחי של $LILLO ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Lillo AI?
שווי השוק של $LILLO הוא $ 12.18K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של $LILLO?
ההיצע במחזור של $LILLO הוא 999.98M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של $LILLO?
‏‏$LILLO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00345204 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של $LILLO?
$LILLO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של $LILLO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור $LILLO הוא -- USD.
האם $LILLO יעלה השנה?
$LILLO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את $LILLO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.