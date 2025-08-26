LilAI (LILAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0116708$ 0.0116708 $ 0.0116708 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.98% שינוי מחיר (1D) -9.52% שינוי מחיר (7D) -1.33% שינוי מחיר (7D) -1.33%

LilAI (LILAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LILAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LILAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0116708, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LILAI השתנה ב -0.98% במהלך השעה האחרונה, -9.52% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LilAI (LILAI) מידע שוק

שווי שוק $ 599.64K$ 599.64K $ 599.64K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 837.74K$ 837.74K $ 837.74K אספקת מחזור 715.78M 715.78M 715.78M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של LilAI הוא $ 599.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LILAI הוא 715.78M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 837.74K.